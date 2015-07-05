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    Фернандес вернулся в расположение ЦСКА

    Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес вернулся в расположение своей команды после долгого перерыва. Бразилец оказался в Москве позже партнеров по причине проведенной на родине 3 июня ринопластики, из-за которой защитнику были запрещены перелеты. В Бразилии Фернандес тренировался самостоятельно по программе, разработанной специалистами ЦСКА.

    В ближайшие дни, в отличие от других футболистов армейцев, бразилец будет тренироваться в двухразовом режиме.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.07.2015 23:57
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    Комментарии (37)
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    cska plus
    1436144662
    Отлично!
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    Винсент Вега
    1436161334
    Удачи Марио и без травм!!!
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    Великолепный
    1436166274
    С возвращением Супер Марио))
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    Просто мальчик
    1436170875
    Как будто цска заиграет после этого xD Кони, больше вам не стать чемпионом!
    Ответить
    112910415
    1436171117
    беречь его!
    Ответить
    chempion_cska
    1436179412
    Удачи Марио в ЦСКА, главное без травм! Вперед ЦСКА!
    Ответить
    nahan
    1436191286
    Удачного сезона Марио и Ко!
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    redbluegorsk
    1436192511
    Здоровья Марио и больше без травм!
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    Павлюченко 13
    1436193689
    Невезучий бразилец, то нос на ровном месте сломает, то колено повредит...
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    ologreds
    1694997663
    numo434892
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