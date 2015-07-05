Фернандес вернулся в расположение ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес вернулся в расположение своей команды после долгого перерыва. Бразилец оказался в Москве позже партнеров по причине проведенной на родине 3 июня ринопластики, из-за которой защитнику были запрещены перелеты. В Бразилии Фернандес тренировался самостоятельно по программе, разработанной специалистами ЦСКА.



В ближайшие дни, в отличие от других футболистов армейцев, бразилец будет тренироваться в двухразовом режиме.



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