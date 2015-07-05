«Манчестер Сити» приготовил 50 миллионов евро на Де Брюйне

Английский «Манчестер Сити» продолжает предпринимать попытки приобрести полузащитника немецкого «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне. В ближайшее время «горожане» сделают официальное предложение «волкам», стоимость которого составит 50 миллионов евро.



В минувшем сезоне Бундеслиги бельгиец провел 34 матча и забил 10 мячей.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!