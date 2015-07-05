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    «Манчестер Сити» приготовил 50 миллионов евро на Де Брюйне

    Английский «Манчестер Сити» продолжает предпринимать попытки приобрести полузащитника немецкого «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне. В ближайшее время «горожане» сделают официальное предложение «волкам», стоимость которого составит 50 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Бундеслиги бельгиец провел 34 матча и забил 10 мячей.

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    Источник: Sportbox.ru

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    05.07.2015 23:49
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    Комментарии (16)
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    Arhive
    1436150126
    А Челси то нынче на рынке рогом не шевелит, вообще.
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    ДАША Д
    1436152309
    Для Вольфсбурга отличная сделка. Можно будет искать новые таланты по цене раз в 10 меньше.
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    Макалай Калкин
    1436158749
    Прям пукан бомбит неистово - жду не дождусь, когда этот мыльный пузырь под названием \"шейхи\" с грохотом лопнет!) и мы вновь увидим старых добрых \"горожан\")))
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    sir_Alex
    1436163998
    Не сто́ит от таких денег
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    KaSog Kerket
    1436166187
    как ограничение сняли с них, теперь начинают разбрасываться бабками.
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    lobsterdam
    1436170485
    волки на эти деньги построят новый стадион и купят полкоманды новых игроков.
    Ответить
    ManKUNIANUS
    1436174125
    Волки будет глупцами, если отпустят своего ведущего игрока
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    nahan
    1436191216
    Классные цифры, но зачем столько за еще юного игрока, непонятно. Мешок он и есть мешок...
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    Bahta
    1436192319
    Многовато 50 лямов за него
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    ologreds
    1694997663
    numo434891
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