«Шахтер» не планирует приобретать игроков летом

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу заявил, что его клуб не планирует подписывать новых футболистов в течение нынешнего трансферного окна.



«Нет, мы не будем никого покупать. От нас ушли несколько футболистов, но в нашем распоряжении есть другие исполнители, способные занять их место», – заявил специалист.



Напомним, что стан «горняков» уже покинули Дуглас Коста («Бавария») и Луис Адриано («Милан»).



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