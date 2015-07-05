Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Шахтер» не планирует приобретать игроков летом

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу заявил, что его клуб не планирует подписывать новых футболистов в течение нынешнего трансферного окна.

    «Нет, мы не будем никого покупать. От нас ушли несколько футболистов, но в нашем распоряжении есть другие исполнители, способные занять их место», – заявил специалист.

    Напомним, что стан «горняков» уже покинули Дуглас Коста («Бавария») и Луис Адриано («Милан»).

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 22:19
    Рекомендуем
    Комментарии (27)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    kkomov
    1436128821
    никто во львов не хочет?
    Ответить
    timur_zenit_fan
    1436129696
    тайсон там за дорого брали, где он
    Ответить
    Andrumas
    1436131471
    Так им никто и не надо! Молодежка Шахтера дошла до финала юношеской ЛЧ, лучший бомбардир последнего молодежного чемпионата мира играет за Шахтер, опытных игроков в Шахтерего с головой, вот и буду сплав опыта и молодости делать.
    Ответить
    DIDI 23
    1436155218
    Все бабки на АТО.
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436158229
    Там не до жиру сейчас.
    Ответить
    Juventus 32
    1436172523
    А так же осенью, зимой и весной
    Ответить
    nahan
    1436190996
    Там и так достаточно бразильских гастербайтеров..
    Ответить
    KKKaNNN
    1436210932
    Во втором тайме матча с Легий в составе Шахтёра были только представители Украины, уникальный случай за последние лет десять а то и более. Бразильцы уходять, у молодёжи шансы заиграть как никогда высоки.
    Ответить
    Demon1990
    1436470338
    Украина Зубков 55 1-3 Франция Гирасси 31 Дембеле 62 Лукьянчук 90+2 (а/г)
    Ответить
    ologreds
    1694997663
    numo434884
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+