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    • Хитцфельд не принял предложение из Китая с зарплатой 25 миллионов евро

    Хитцфельд не принял предложение из Китая с зарплатой 25 миллионов евро

    Сегодня стало известно, что именитый немецкий тренер Оттмар Хитцфельд получил баснословное предложение о работе от китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд», где была прописана заработная плата в размере 25-и миллионов евро. Но эта сумма не заставила специалиста поехать в Китай – он предпочел большим деньгам семейную гармонию.

    «Это правда, что мне предложили в Китае 25 миллионов. И получилось бы так, что там за полтора года я заработал бы больше, чем за семь лет в «Баварии». Но дело не только в деньгах. Мне уже 66 лет, скоро стану дедушкой. Буду нянчить внуков, нас с женой ждут счастливые времена», – сказал немец.

    Последним местом работы Хитцфельда была сборная Швейцарии.

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    Источник: «Советский спорт»

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    05.07.2015 22:12
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    Комментарии (121)
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    Сливки общества
    1436169344
    Это не Капелло, Генералу на старости лет такая ответственность не нужна. Не справится - репутацию очернит, зачем такие стрессы в его возрасте?
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    Trezeguet
    1436170467
    Капелло уже подбегает к границам китая! Побежал сразу как только услышал \"25 миллионов\" !
    Ответить
    Rechter
    1436170567
    Да там прост в предложении было прописано, что при невыполнении условий руководства относительно задач на сезон его расстреляют.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436170826
    Очевидное - невероятное...
    Ответить
    30rustam30
    1436172310
    Оказававестя наш не последние ло ша ры)
    Ответить
    старина
    1436176344
    Узнаю старину Оттмара)Никогда он не гонялся за большими деньгами .Футбол для него всегда был на первом месте.Боруссия Дортмунд 1997 года это вообще был шедевр от Хитцфельда
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    RIR68
    1436188194
    внукам на хлебушек не помешало бы)
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    nahan
    1436190962
    Вот что значит принципы...
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    Павлюченко 13
    1436194465
    Никто из тренеров еще столько не получал!
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    ologreds
    1694997663
    numo434883
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