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    Гуарин интересен «Фенербахче»

    Полузащитник миланского «Интера» Фреди Гуарин, выставленный своим клубом на трансфер, заинтересовал «Фенербахче». Турецкий коллектив уже сделал итальянцам предложение в размере 6 миллионов евро, однако, как предполагается, оно не устроит черно-синих.

    В минувшем сезоне в «Серии А» колумбиец провел 28 игр и забил 6 мячей.

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    Источник: Football Italia

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    05.07.2015 20:52
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    Комментарии (14)
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    dante_voorhees
    1436119251
    не надо его, хватит нам трансферов у вас что мотор включился, сколько можно покупать, остановитесь уже
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    Leicester City
    1436120474
    на понижение однако
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    132421354132
    1436121383
    А ведь какая у него пушка была ,последнее время мало забивает...
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    Juventus21
    1436122049
    Гуарин добротно играет. Странно, что его сплавить хотят.
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    КиLLеr
    1436138015
    За 6 лямов его правой бутсы не продаст Интер,они че там курят?
    Ответить
    Selim Yavuz
    1436150202
    Фенербахче скорее всего подготовит новое предложение
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436157908
    Бездарный игрочишка, одни понты, все по делу.
    Ответить
    Luter Red
    1436177148
    А совсем не давно за ним следили много топовых клубов ...
    Ответить
    nahan
    1436190577
    Турецкому клубу самый раз.
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    ologreds
    1694997665
    numo434876
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