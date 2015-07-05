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    Данни теперь будет играть в «Зените» под 10-м номером

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Данни с сегодняшнего дня будет выступать под 10-м номером, сообщает официальный «твиттер» чемпионов России. Португалец носил 10-ку на спине уже в недавно закончившемся товарищеском матче против австрийского «Штурма» (1:0).

    В прошлом сезоне Данни играл под 35-м номером.

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    Источник: Twitter

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    05.07.2015 20:16
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    Комментарии (57)
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    Зенит это Халк
    1436122718
    А какая разница , лучше будет играть ? )
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    Зенит это Халк
    1436122801
    Надо было 10 номер отдать Халку , он больше заслужил !
    Ответить
    Порядочная свинья
    1436122858
    Опустили парня... А скоро Данни сменит свою наколку с буквы Д на букву Зю..
    Ответить
    zen it
    1436125057
    странный поступок, в позапрошлом играл под 10, но взял 35? якобы потому что играл под этим номером в начале карьеры... теперь опять сменил, лучше бы ушел он, а шава остался имхо
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    karnager
    1436125698
    Шава же был 23 номером, не? До того, как последний раз в Зенит с позором пришел?
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    Raulya
    1436125765
    Дани под любым номером хорош!!! Вот кого уважаю в зените так его!!!
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    alessios1990
    1436152413
    Ровно как и в сборной Португалии! Да и в Динамо, как мы помним, он играл под этим номером) Просто на один сезон Аршавину вернули 10-ку, однако это не помогло ему вернутся на свой уровень(
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    Макалай Калкин
    1436157724
    Дедушка Данни, конечно, еще сезон потащит, но хотелось кого-то более свеженького увидеть у лазурных)
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    nahan
    1436190421
    Данни теперь точно в десятку будет попадать...
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    ologreds
    1694997665
    numo434872
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