Данни теперь будет играть в «Зените» под 10-м номером

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Данни с сегодняшнего дня будет выступать под 10-м номером, сообщает официальный «твиттер» чемпионов России. Португалец носил 10-ку на спине уже в недавно закончившемся товарищеском матче против австрийского «Штурма» (1:0).



В прошлом сезоне Данни играл под 35-м номером.



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