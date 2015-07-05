Нани прибыл в Стамбул, чтобы подписать контракт с «Фенербахче»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Нани сегодня прибыл в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Фенербахче». Но уже сейчас можно с огромной долей уверенности говорить, что португалец станет-таки игроком турецкого коллектива.



Напомним, что минувший сезон Нани провел на правах аренды в лиссабонском «Спортинге», за который в рамках чемпионата Португалии провел 27 матчей и забил 7 мячей.



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