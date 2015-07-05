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    • Нани прибыл в Стамбул, чтобы подписать контракт с «Фенербахче»

    Нани прибыл в Стамбул, чтобы подписать контракт с «Фенербахче»

    Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Нани сегодня прибыл в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Фенербахче». Но уже сейчас можно с огромной долей уверенности говорить, что португалец станет-таки игроком турецкого коллектива.

    Напомним, что минувший сезон Нани провел на правах аренды в лиссабонском «Спортинге», за который в рамках чемпионата Португалии провел 27 матчей и забил 7 мячей.

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    Источник: Instagram

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    05.07.2015 19:24
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    Комментарии (148)
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    alboro
    1436121383
    Посмотрим
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    Adler angriff
    1436122739
    Быстро же закончилась его карьера.
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    Hardwell
    1436123723
    Ещё один,он многих помоложе,а всё туда же и всё про то же (бабосы)... Турция уже становится пансионатом \"бледных\" игроков.Сколько уже за этот сезон туда перешло.Только недавно про Подольски читал,теперь этот,стоит добавить,что за 8,5 - 11,5 лямов отдали.
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    Mоnоlo
    1436129802
    Кота опять колбасит (
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    alboro
    1436146970
    ок
    Ответить
    alboro
    1436151131
    пенсия
    Ответить
    alessios1990
    1436152638
    Неплохая такая команда в Фенербахче собралась! Нани, Диего, Рауль Мейрелеш и возможно Ван Перси) В новом сезоне за Фенер будет играть не мало португальцев и тех, кто когда то пересекался с Витором Перейрой! Удачи Нани в Турции)
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    alessios1990
    1436152801
    Зашел в эту новость и подумал, что переход Нани действительно многих заинтересовал! Однако увидел здесь бранную переписку данте вурхееса и лестер-сити)
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    nahan
    1436190203
    Нани все-таки классный игрок, удачи ему.
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    ologreds
    1694997665
    numo434868
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