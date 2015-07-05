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    Фонтанельо: «Урал» всех удивит в новом сезоне»

    Защитник екатеринбургского «Урала» Пабло Фонтанельо поведал о том, как проходит предсезонная подготовка его команды.

    «Настрой и настроение у всех отличное. У нас новый тренер, которого не нужно представлять. Все складывается для нас довольно неплохо. Виктор Гончаренко – это хороший специалист, у меня с ним нормальные отношения. Он отличается особым профессионализмом и ответственным подходом к делу. Тренировки проходят интересно, мне все нравится. Думаю, мы всех приятно удивим в будущем сезоне. К нам пришло много хороших игроков, которые хотят выступать за «Урал», – сказал Фонтанельо.

    «Урал» начнет сезон 20-го июля гостевым матчем против «Кубани» – бывшей команды Гончаренко.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 19:08
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    Комментарии (53)
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    m40
    1436119454
    Вылетит? Согласно таблице соккера Урал займет последнее место, а Зенит играет в переходных матчах
    Ответить
    112910415
    1436120758
    трудно верится
    Ответить
    Adler angriff
    1436121109
    В прошлом сезоне нагнули свиней, проводниц, мусоров. В этом пора впулить мешкам и кабинетным.
    Ответить
    makerdream
    1436122064
    пабло в какое же очко ты забрался...
    Ответить
    diktor
    1436122355
    А я верю,что Гончаренко под силу поднять команду в серединку турнирной таблицы-даже с таким составом.Жизнь покажет.
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    Заря
    1436127629
    Когда в команду приходят такие люди как Гончаренко или Аленичев, то невольно начинаешь симпатизировать этим клубам.ю даже если раньше не болел за них.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436170985
    Интересное будет начало)
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    nahan
    1436190035
    Все хана!..
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    Alec7183
    1436190639
    Удивляйте, радуйте, впечатайте, ждём хороших результатов.
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    ologreds
    1694997665
    numo434865
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