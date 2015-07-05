«Милан» готов продать Мастура

Марроканским полузащитником «Милана» Акимом Мастуром заинтересовался «ПСЖ». Французский клуб готов выложить за трансфер 17-летнего футболиста 5 миллионов евро.
«Милан» намерен согласиться на такое предложение, так как Мастур не провел еще ни одного матча за первую команду.
Напомним, что недавно 17-летний игрок дебютировал в составе национальной сборной Марроко.
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«Милан» намерен согласиться на такое предложение, так как Мастур не провел еще ни одного матча за первую команду.
Напомним, что недавно 17-летний игрок дебютировал в составе национальной сборной Марроко.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!