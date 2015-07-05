Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Милан» готов продать Мастура

    Марроканским полузащитником «Милана» Акимом Мастуром заинтересовался «ПСЖ». Французский клуб готов выложить за трансфер 17-летнего футболиста 5 миллионов евро.

    «Милан» намерен согласиться на такое предложение, так как Мастур не провел еще ни одного матча за первую команду.

    Напомним, что недавно 17-летний игрок дебютировал в составе национальной сборной Марроко.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии (28)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DevilsMilan
    1436122853
    Я думаю этого не стоит делать,нельзя такими перспективными игроками разбрасываться.А если все же продавать,то только с обратным правом выкупа.
    Ответить
    mendez999
    1436122933
    Идиоты что еще скажешь. Галлиани совсем поплыл.
    Ответить
    frank555
    1436123124
    Разве что в аренду, а то потом локти кусать будут
    Ответить
    Quaresmа_7
    1436125377
    пускай, пускай, такие распиаренные в 17 лет не нужны, нужны типажа Мальдини!!!
    Ответить
    VABANK
    1436127332
    Что за бред??? Значит в Милане ему нет места якобы, а у арабских лягушатников места в составе для молодого игрока хоть куда...? Никто его не продаст, тем более за 5млн, не для того в свое время приметили и пригласили.
    Ответить
    Silva11
    1436130316
    аххааха, ети, такого таланта, как будто он виноват, что не дебютировал, выстави его на матч, так нет, покупают постоянно новых игроков
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436171055
    Договорятся, видимо...
    Ответить
    nahan
    1436189573
    Как бы потом не пожалели...
    Ответить
    JOZEPPO MILANSKY
    1436198050
    навные сидят..ай ладно)
    Ответить
    ologreds
    1694997665
    numo434863
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+