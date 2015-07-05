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    Эмир Спахич переходит в «Гамбург»

    «Гамбург» объявил о переходе защитника Эмира Спахича. Игрок пополнит немецкий клуб в статусе свободного агента.

    В прошедшем сезоне Спахич играл за леверкузенский «Байер», но клуб расторг с футболистом контракт из-за драки с сотрудниками стадиона.

    Напомним, что долгое время Спахич выступал в России. Босниец защищал цвета «Шинника», «Торпедо», «Локомотива» и «Анжи».

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    Источник: ФК «Гамбург»

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    05.07.2015 15:37
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    Комментарии (16)
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    удав
    1436104890
    вроде возрастной уже,но все еще куралесит)
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    ZeuSS
    1436105550
    Ну хоть как-то усиливаемся
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    Макалай Калкин
    1436105885
    Этот еще не набегался по клубам. Молодость продлевает, чертяка.
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    mamrik-09
    1436106860
    не плохо
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    RedКий_Падонок
    1436109873
    зачОтно. удачи! будем посмотреть! :)
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    Sevastopol-www
    1436118036
    Драться больше не будет? \"Динозавры\" опасны!..
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    cannongun
    1436166279
    удачи красным штанам в следующем сезоне!
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    Сливки общества
    1436170780
    Удачи, больше не дерись.)
    Ответить
    magami05
    1436185887
    экс игрок анжи
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    ologreds
    1694997665
    numo434856
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