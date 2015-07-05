Эмир Спахич переходит в «Гамбург»

«Гамбург» объявил о переходе защитника Эмира Спахича. Игрок пополнит немецкий клуб в статусе свободного агента.
В прошедшем сезоне Спахич играл за леверкузенский «Байер», но клуб расторг с футболистом контракт из-за драки с сотрудниками стадиона.
Напомним, что долгое время Спахич выступал в России. Босниец защищал цвета «Шинника», «Торпедо», «Локомотива» и «Анжи».
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В прошедшем сезоне Спахич играл за леверкузенский «Байер», но клуб расторг с футболистом контракт из-за драки с сотрудниками стадиона.
Напомним, что долгое время Спахич выступал в России. Босниец защищал цвета «Шинника», «Торпедо», «Локомотива» и «Анжи».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!