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    • Уго Льорис находится в постоянном контакте с «Манчестер Юнайтед»

    Уго Льорис находится в постоянном контакте с «Манчестер Юнайтед»

    Представители 28-летнего вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса регулярно контактируют с «МЮ». Чтобы перейти в «Юнайтед» французскому голкиперу нужно дождаться продажи в «Реал» Давида Де Хеа.

    Льорис выступает в Англии уже на протяжении трех сезонов. Он является основным вратарем «Тоттенхэма» и национальной сборной Франции.

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    Источник: L' Equipe

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    05.07.2015 14:50
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    Комментарии (175)
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    lampardd555
    1436112961
    половом?)
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    Sevastopol-www
    1436117978
    Рано или поздно - дождётся...
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    DarkLight_2000
    1436119181
    Пожалуй теперь по теме. Неоднократно уже говорил, если человек, а в данном случае игрок, хочет уйти или не хочет играть за свой клуб. Отпускать надо однозначно, тем более пока можно получить за него деньги. Что касается самого Давида, считаю что слишком он затянул со своим уходом и вся жта история теперь превратилась в мыльную оперу с множеством вытекающих вариантов. Всё на самом деле очень просто, уходя-уходи!!! Можно, а может даже и нужно было бы, отдать дань уважения клубу, который сделал из тебя звезду, например поставив условия клубу, который хочет тебя купить о сумме отступных. Примерно так зделал Марко Ройс в Боруссии. Что касается замены, Лорис на мой взгляд не очень подходит, Бегович будет поинтересней, идеально было бы купить Лено, но это врядли получится.
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    Bus-driver
    1436125224
    Так смешно смотреть как скамы и колбасники друг друга поджигают )) по сути днища что те что те. Ливер и мю это как Монголия. Епали пол мира а теперь ниче и не слышно. Одна история осталась которой некоторые опыленные и кичатся ))
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    Виталик ManUtd Rus
    1436125331
    Можно сказать только одно - пока в МЮ есть нынешний тренер вратарей , который сделал многих выдающихся голкиперов , волноваться не о чем . Пусть делают то , что считают нужным ! Проблема в варианте с Ларисой будет заключаться в жадном леви
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    faneng
    1436130727
    Я нахожусь в постоянном контакте с Марсом.
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    Катя_МЮ
    1436136723
    Печально. Лично мне от этого очень печально. Вот и всё.
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    man_united red
    1436167937
    Brendan Rodgers 05.07.2015 16:18, редактировал 05.07.2015 16:25++++++++++++++++++ Amanreca 05.07.2015 17:06 ответ пользователю Master Football 7, 05.07.2015 17:00 Я ваще не знаю кто такой Роджерс,ну кроме тренера:) МОЖЕТЕ ПОЦЕЛОВАТЬСЯ,ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАКОМЫ
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    nahan
    1436189292
    Льорис хорошая кандидатура.
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    ologreds
    1694997665
    numo434855
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