Уго Льорис находится в постоянном контакте с «Манчестер Юнайтед»

Представители 28-летнего вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса регулярно контактируют с «МЮ». Чтобы перейти в «Юнайтед» французскому голкиперу нужно дождаться продажи в «Реал» Давида Де Хеа.
Льорис выступает в Англии уже на протяжении трех сезонов. Он является основным вратарем «Тоттенхэма» и национальной сборной Франции.
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Льорис выступает в Англии уже на протяжении трех сезонов. Он является основным вратарем «Тоттенхэма» и национальной сборной Франции.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!