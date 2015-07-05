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    • Родионов: «Не собираюсь читать книгу Бубнова, там половина – вымысел»

    Родионов: «Не собираюсь читать книгу Бубнова, там половина – вымысел»

    Известный в прошлом нападающий «Спартака», а сейчас генеральный директор клуба Сергей Родионов признался, что не читал и не собирается книгу своего бывшего одноклубника Александра Бубнова «»Спартак»: 7 лет строго режима». Родионов считает, что в книге много фактов искажены, а некоторые события автор интерпретирует по своему.

    « Не читал книгу, но я же не с луны свалился, кое-что слышал по радио, что-то читал в интернете. Начитавшись Бубнова можно подумать, что в «Спартаке» сплошь и рядом нарушали режим. Народ говорит сейчас, как футболисты, в том числе и я, пили у Дасаева на квартире, но я у Рината был в гостях один раз в жизни, а Бесков никогда бы не опустился до личных проверок. Да, ребята иногда собирались, но это были только эпизоды» – подчеркнул Родионов в интервью СЭ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2015 11:20
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    Комментарии (182)
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    pereletnii
    1436114510
    41 - ГОООООООЛ! ДЗЮБАААА! 0:1! Шатов сделал отличный проход, выкатил на угол и Артем забил свой первый гол за «Зенит»! #ШтурмЗенит
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    lobsterdam
    1436116219
    значит уже прочитал всю книгу, раз определил ее половину как ложь! А чтобы по радио транслировали подобные мемуары не слышал!
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    Sevastopol-www
    1436117504
    Сергей у Рината был в гостях один раз в жизни...
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    112910415
    1436120492
    субъективненько, да
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    Viktor41
    1436120962
    Не читал, но осуждаю. Но вы же еще и одноклубники. Если у вас нет согласия сейчас, то его не было у вас и тогда. Где же спартаковская солидарность?
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    mars6791
    1436124526
    Стиль Спартака конца 80-х сильно похож на стиль гвардьоловской Барсы.
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    Zeychba
    1436129478
    Очень многие говорили, что Бубнов не был с остальными дружен, на гулянки совместные не ходил. Т.е. своими глазами он эти моменты не видел, но не в вакууме же он жил. 100% из первых рук он все равно мог обо всем узнать, пусть даже приукрашенное, пусть потом еще сам приукрасил, по-своему интерпретировал, все равно, это никак вообще не меняет того факта, что подобные эпизоды с нарушением режима были! И редкостью это не являлись.
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    stavr74
    1436164263
    у бубы маразм
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    nahan
    1436177128
    Бубнов оказывается еще и неправду пишет...
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    ologreds
    1694997667
    numo434845
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