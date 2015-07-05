«Милан» пытается уговорить «Зенит» продать Витселя дешевле

«Милан» не прекращает попыток приобрести бельгийского полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Итальянцы уже договорились с футболистом об условиях личного контракта, но «Зенит» не желает отпускать игрока менее чем за 40 млн. евро

Напомним, ранее была оглашена информация о том, что португальский наставник клуба уговорил своего соотечественнника полузащитника «Монако» Жоао Моутиньо перейти в «Зенит».