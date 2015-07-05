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    • «Милан» пытается уговорить «Зенит» продать Витселя дешевле

    «Милан» пытается уговорить «Зенит» продать Витселя дешевле

    «Милан» не прекращает попыток приобрести бельгийского полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Итальянцы уже договорились с футболистом об условиях личного контракта, но «Зенит» не желает отпускать игрока менее чем за 40 млн. евро

    Витсель занимает важное место в тактических построениях наставника санкт-петербургского клуба Андре Виллаша-Боаша, поэтому договориться с «Зенитом» итальянцам будет очень нелегко. Вряд ли на берегах Невы согласятся расстаться со своим ведущим футболистом ниже этой суммы.
    Напомним, ранее была оглашена информация о том, что португальский наставник клуба уговорил своего соотечественнника полузащитника «Монако» Жоао Моутиньо перейти в «Зенит».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 10:11
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    Комментарии (148)
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    ВАЙПЕР
    1436105130
    нищеброды, нет денег на него так берите игроков со всяких дженоа и кальяри
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    Макалай Калкин
    1436106656
    За этого пешехода надо максимум десятку отваливать, другое дело Халкиньо - за него и все 15 можно дать))
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    Avaretz
    1436107399
    Это называется торговля
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    Adler angriff
    1436111561
    Витсель стоит 10 лимонов, остальное - его собачки.
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    Triem
    1436117738
    Зачем Милану этот посредственный игрок, который запомнился лишь своей прической?!
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    Juventus21
    1436118917
    Милану лучше варианты поинтереснее поискать стоит.
    Ответить
    112910415
    1436120389
    бесполезно
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    sir_Alex
    1436124988
    Не получится
    Ответить
    nahan
    1436176540
    И не надо Витселя, за такую сумму лучше можно найти.
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    ologreds
    1694997667
    numo434841
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