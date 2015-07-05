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    • Родионов: «Игроки должны зарабатывать, а не получать деньги»

    Родионов: «Игроки должны зарабатывать, а не получать деньги»

    Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов в интервью « Спорт – Экспрессу» вспомнил о своей прежней работе в клубе и поделился мнением о зарплатах футболистов: «Лаудрупу я был нужен только формально, даже просил Карпина отпустить меня, но тот категорически отказался, а с Федотовым, Карпиным и Черчесовым контакт находил легко.

    Неправду говорят, что Карпин и Черчесов плохие тактики. Я же видел, как профессионально они подходили к теоретическим занятиям. Футболистам просто не хватало проффесионализма, приезжая в Москву многие просто теряли голову.

    Необходимо менять оплату труда, чтобы как в Европе оклады были небольшими, зато хорошие бонусы, игроки бы тогда в каждом матче грызли землю. А получается, что зарплата десять рублей, а премиальные два, которые футболисту до лампочки».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2015 09:39
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    Комментарии (64)
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    СМЕРШiРУ
    1436106937
    опять новость с сайта СПОРТЭСПРЕСС спёрли.... ПОЗОР ВАМ ПОЗОР ВАМ !!!
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    Макалай Калкин
    1436107005
    Должны, не должны - это сейчас без Родионова решают. Это они зарабатывали когда-то, а сейчас, если ты оказался в великой рпл, то считай \"ты не такой как все\"))
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    andrefinoo
    1436107010
    Футбол-это последняя ниша,где можно намывать золото,не на рудниках.
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    СМЕРШiРУ
    1436107126
    Всё правильно говоришь господин Родионов вот только слова то у тебя с делом расходятся. Ты и про транферную политику клуба много воды лил а что в итоге - купили нападающего который 70% моментов порет да ещё и переплатили вдвойне. Его в начале года за 2.5 ляма никто брать не хотел. Вот такие вот дела господа и дамы.... Грустно и обидно за Спартак и за весь Российский футбол..
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    Adler angriff
    1436111050
    Зарабатывают деньги в таких командах, как АИК, Виктория, Легия, Санкт-Галлен, Аполлон, Аустрия.
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    sir_Alex
    1436117028
    Не только игроки
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    112910415
    1436120331
    как-то так
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    KURUM
    1436120656
    О чем разговор, возьми и сделай.. переливает из пустого в порожнее..
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    nahan
    1436176312
    У Родионова опыта много, удачи ему.
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    ologreds
    1694997667
    numo434839
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