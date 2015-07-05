Родионов: «Игроки должны зарабатывать, а не получать деньги»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов в интервью « Спорт – Экспрессу» вспомнил о своей прежней работе в клубе и поделился мнением о зарплатах футболистов: «Лаудрупу я был нужен только формально, даже просил Карпина отпустить меня, но тот категорически отказался, а с Федотовым, Карпиным и Черчесовым контакт находил легко.

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Неправду говорят, что Карпин и Черчесов плохие тактики. Я же видел, как профессионально они подходили к теоретическим занятиям. Футболистам просто не хватало проффесионализма, приезжая в Москву многие просто теряли голову.Необходимо менять оплату труда, чтобы как в Европе оклады были небольшими, зато хорошие бонусы, игроки бы тогда в каждом матче грызли землю. А получается, что зарплата десять рублей, а премиальные два, которые футболисту до лампочки».