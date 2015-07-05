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    Кака отметился голом и красной карточкой

    Бразильский игрок «Орландо Сити» Кака забил быстрый гол на пятой минуте в матче чемпионата МЛС в ворота «Реала Солт Лейк», однако в конце матча был удален с поля за фол на сопернике. Сам матч завешился вничью 1:1.

    Отметим, что Кака впервые в карьере получил прямую красную карточку. Ранее бразилец дважды удалялся с поля в матчах за «Реал» и сборную Бразилии, но только после повторного предупреждения.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2015 08:53
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    Комментарии (15)
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    Igrov
    1436080382
    отметился и запомнился)
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    Sevastopol-www
    1436080472
    Успел и это сделать...)
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    Triem
    1436086182
    Это не поменяет мое мнение о нем! Легенда и гений своего времени!
    Ответить
    MK-42
    1436094206
    Если бы не эти пенсионеры и сбитые лётчики из Европы и Южной Америки.Никто бы про МЛС и не вспоминал бы.Поэтому они готовы в шоколадный глаз их целовать лишь бы они приехали.
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    IKER-RAUL
    1436106600
    было удивительно прочитать такое про Кака
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    Juventus 32
    1436106980
    Ну ничего, какое никакое, а всё же личное достижение. Главное -забил
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    Макалай Калкин
    1436107181
    Давно пора было о себе напомнить. а ведь так и не раскрылся до конца, шельмец.
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    sir_Alex
    1436116995
    Удивил!
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    nahan
    1436176069
    Гол забил и обКАКАлся...
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    ologreds
    1694997667
    numo434836
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