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    Давид Вилья оформляет «дубль» за «Нью-Йорк Сити»

    «Дубль» Давида Вильи помог «Нью-Йорк Сити» одержать победу над «Монреалем» со счетом 2:1. Таким образом испанец забив 8 голов в 15 матчах вышел на третье место в споре бомбардиров, уступая Крису Камара и Кэю Вондоловски. Также по 8 точных ударов на счету Себастьяна Джовинко и Фанендо Ади.
    «Нью-Йорк Сити» постепенно улучшает свои турнирные показатели, набрав в 18 матчах 20 очков, лидирует же в чемпионате «ДС Юнайтед» с 35 очками в активе.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 08:35
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    Комментарии (31)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mister_лео
    1436083346
    Вилья как я радовался его переходу в Барсу !!! никогда не забуду его голы в ворота Реала Милана и супер красивый удар в финале ЛЧ 2011 ГОДА в ворота Эдвина Ван Дэр Сара !!!его везде любили где он играл ) в поза прошлом году забил Барсе и отпраздновал вместо свиста ему даже аплодировали !!!
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    Lionel Messi-10
    1436084644
    Красава Давид!
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    Richard Zwen Kruspe
    1436090361
    Молодец!
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    Den Bull
    1436090631
    Проснулся, молодец!
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    MariupolFERD
    1436094342
    Рано ушел
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    Dead Silence
    1436095598
    молодец!
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    Макалай Калкин
    1436107233
    Нормально колотил в свое время в Валенсии.
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    nahan
    1436176036
    Респект Вилье.
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    I_am_peaceful
    1436186732
    Да, были люди в барселоне в наше время, не то что нынешнее племя...
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    ologreds
    1694997667
    numo434835
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