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    Кеши уволен с поста тренера сборной Нигерии

    Нигерийская федерация футбола расторгла контракт с главным тренером национальной сборной Стефеном Кеши. Данное решение было принято после анализа дисциплинарного и технического комитетов, которые пришли к выводу, что тот нарушил условия контракта, не приложив максимальных усилий для достижения поставленных целей.

    Кеши был назначен на пост тренера в 2011 году и спустя два года привел сборную к победе в Кубке африканских наций. В октябке прошлого года тренер был уволен за провал в квалификации к Кубку африканских наций – 2015, но позже восстановлен в должности.

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    Источник: Р-Спорт

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    05.07.2015 08:07
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    Комментарии (7)
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    Майкл59ru
    1436074191
    Вот это да. Ну прям караул что в мире творится)
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    Siegen
    1436078731
    То он сам уходит,потом его уговаривают вернутся,то увольняют за провал,но позже восстанавливают в должности!Теперь это окончательное решение или опять через месяц вернут?!
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    Igrov
    1436080250
    кто с ними будет после такого работать? Капелло не пойдет.
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    Sevastopol-www
    1436080718
    Ждём анализа дисциплинарного и технического комитетов РФС...
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    Макалай Калкин
    1436107380
    Кеша, как же так? Вот, они чудаки вообще...\"нарушил условия контракта, не приложив максимальных усилий для достижения поставленных целей\")))
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    nahan
    1436175725
    Устали от Кеши...
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    ologreds
    1694997667
    numo434833
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