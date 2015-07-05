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    «Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Дармиану

    Английский «Манчестер Юнайтед» уже сделал предложение итальянскому «Торино» о покупке защитника Маттео Дармиана, информирует авторитетный источник в Италии. «Красные дьяволы» прописали сумму в размере 12 миллионов евро, указав готовность выплачивать бонусы. Ранее же сообщалось, что «Торино» не намерено отдавать Дармиана дешевле, чем за 20 миллионов.

    В минувшем сезоне «Серии А» защитник провел 33 игры и дважды поражал чужие ворота.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    05.07.2015 00:59
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    Комментарии (21)
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    Red Man
    1436067696
    Лучше Коулмена из Эвертона проверенный вариант и апл знает от а до я
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    nahan
    1436068507
    Хороший защитник и стоит дорого.
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    Sevastopol-www
    1436069414
    Забивал \"Парме\" и \"Ювентусу\"...
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    KaSog Kerket
    1436073520
    зачем в Англию,лучше пусть остается.
    Ответить
    Karakas
    1436076108
    обязательно нужно забрать
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    Juventus21
    1436077131
    За Дармиана можно смело отдавать 20 млн. Игрок стоит этих денег
    Ответить
    старина
    1436083697
    Я думал что Дармиан уже в баварии.
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    Bavaria_M
    1436097649
    Баварии надо его брать. и гнать пепа и будет просто замечательно
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    Макалай Калкин
    1436109221
    Ну, вот зачем он им при живых-то Шоу, Валенсии, Джонсе и Смоллинге? Солить будут?? Лучше бы напа взяли достойного, Руни не резиновый))
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    ologreds
    1694997669
    numo434819
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