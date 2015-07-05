«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Дармиану

Английский «Манчестер Юнайтед» уже сделал предложение итальянскому «Торино» о покупке защитника Маттео Дармиана, информирует авторитетный источник в Италии. «Красные дьяволы» прописали сумму в размере 12 миллионов евро, указав готовность выплачивать бонусы. Ранее же сообщалось, что «Торино» не намерено отдавать Дармиана дешевле, чем за 20 миллионов.



В минувшем сезоне «Серии А» защитник провел 33 игры и дважды поражал чужие ворота.



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