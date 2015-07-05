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    Кононов: «Судья не засчитал чистый гол Смолова»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своими комментариями по итогам проигранного сегодня товарищеского матча с австрийским «ВАК Ст. Андрэ» (1:2).

    «Несмотря на поражение, игра по сравнению с предыдущим матчем была совершенно иной. Команда выходит из-под нагрузок. В первом тайме Федор Смолов забил чистый гол, но рефери ошибся и его не засчитал. Впереди много работы – например, в обороне», – сказал специалист.

    Сезон РФПЛ южане начнут 20-го июля гостевым матчем с «Амкаром».

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    05.07.2015 00:00
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    Комментарии (18)
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    ESALCHAK
    1436055685
    Радует то, что наигрывает Смолова! Значит и в чемпионате будет играть.
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    КПР
    1436058598
    Совсем скоро ЛЕ! Нужно быстрее форму набирать.
    Ответить
    nahan
    1436067894
    Такое часто бывает...
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436069763
    Смолов будет забивать...
    Ответить
    Vladimir 808
    1436077101
    Очень даже хорошо, что Федя забивает! Значит усилит Краснодар!
    Ответить
    REDAT
    1436077421
    Федора можно поздравить с первым голом молодец!Проиграли нечего страшно. Самое главное, что бы сейчас выявить все самые слабые места.Удачи и побед нашему \"Краснодару\"!Мы Вас верим, не подведете нас !
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    Davidgreen
    1436080698
    *
    Ответить
    Деникин_А
    1436083024
    Кто в курсе, Енджейчик играть будет, или конец карьеры?
    Ответить
    112910415
    1436119949
    Смолов велИк!
    Ответить
    ologreds
    1694997669
    numo434814
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