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    • Кононов: «Широков скорректировал мировоззрение некоторых игроков»

    Кононов: «Широков скорректировал мировоззрение некоторых игроков»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о том, какой вклад в его команду внес арендовавшийся у «Зенита», а потом у «Спартака» Роман Широков.

    «Те два отрезка, что Широков был с нами, сопровождались важными событиями. Он очень многое дал «Краснодару», но то, что все видели на поле, – это только часть. Я же еще наблюдал следующее: некоторым игрокам своим отношением к делу Роман показал, как нужно работать над собой. Именно под его влиянием часть футболистов изменили свои профессиональные принципы. Все время, проведенное у нас, Широков был ориентирован только на общий, а не на личный успех. Я очень ценю этого футболиста. Убежден, что «Спартак» сделает все, чтобы Роман остался у них», – сказал Кононов.

    Контракт Широкова с красно-белыми истекает следующим летом.

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    Источник: Sportbox.ru

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    04.07.2015 22:25
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    Комментарии (23)
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    Den Bull
    1436046275
    Забрали бы к себе.
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    wingback
    1436050092
    Широков сказал игрокам:\"Кули вы орёте-то,черти галимые, плять?\"
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    Cool-Kurt Angle
    1436058654
    вот Краснодар команда для Широкова,на самом деле)
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    nahan
    1436067195
    Краснодара не будет хватать Широкова.
    Ответить
    моэм
    1436069679
    В Краснодаре тишина,нет скандалов,но разве можно сказать,что там одни паиньки,нет конечно...но Кононов -большой дипломат,и даже с Широковым сумел договориться.
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    REDAT
    1436077838
    Удачи Широкову в Спартаке!
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    vyishenka
    1436111507
    Широков подошёл для Краснодара, что не скажешь про Зенит и Спартак.,
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    salaga
    1436118180
    Проняло - решил перевоспитаться: может надеется вернуться?
    Ответить
    112910415
    1436119650
    толковый парень-то
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    ologreds
    1694997669
    numo434805
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