Кононов: «Широков скорректировал мировоззрение некоторых игроков»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о том, какой вклад в его команду внес арендовавшийся у «Зенита», а потом у «Спартака» Роман Широков.



«Те два отрезка, что Широков был с нами, сопровождались важными событиями. Он очень многое дал «Краснодару», но то, что все видели на поле, – это только часть. Я же еще наблюдал следующее: некоторым игрокам своим отношением к делу Роман показал, как нужно работать над собой. Именно под его влиянием часть футболистов изменили свои профессиональные принципы. Все время, проведенное у нас, Широков был ориентирован только на общий, а не на личный успех. Я очень ценю этого футболиста. Убежден, что «Спартак» сделает все, чтобы Роман остался у них», – сказал Кононов.



Контракт Широкова с красно-белыми истекает следующим летом.



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