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    Обамеянг – лучший игрок «Боруссии» в сезоне 2014/15

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком своей команды в прошлом сезоне. Таковым его признали болельщики клуба.

    «Спасибо фанатам за приз, а также партнерам, которые мне помогли», – сказал африканец.

    В прошлом сезоне Обамеянг отыграл 33 матча и забил 16 мячей.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.07.2015 22:08
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mat73
    1436038071
    Обама...меянг... чтото тоже из Африки, меня терзают смутные сомнения)))
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    XL-965
    1436038552
    Будующий игрок Баварии значит
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    hejabvb
    1436038666
    Абсолютно заслуженно. Причем почти каждый его гол был очень важен. Единственный кто радовал своей игрой в этом сезоне.
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    Sader123
    1436039793
    Лучший
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    dimagas1
    1436040053
    А Хуммельс почему нет?
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    kkomov
    1436047542
    заслуженно. похоже на то!
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    maxim81413
    1436051311
    боруссия провалила сезон, я бы не стал там никого признавать лучшим
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    nahan
    1436067107
    Без сомнений лучший.
    Ответить
    старина
    1436082863
    Однозначно лучший
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    ologreds
    1694997669
    numo434803
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