Обамеянг – лучший игрок «Боруссии» в сезоне 2014/15

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком своей команды в прошлом сезоне. Таковым его признали болельщики клуба.



«Спасибо фанатам за приз, а также партнерам, которые мне помогли», – сказал африканец.



В прошлом сезоне Обамеянг отыграл 33 матча и забил 16 мячей.



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