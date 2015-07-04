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    • «Ворскле» могут не разрешить проводить матчи Лиги Европы в Полтаве

    «Ворскле» могут не разрешить проводить матчи Лиги Европы в Полтаве

    Генеральный директор украинской «Ворсклы» Дмитрий Яворский заявил, что его команде УЕФА может запретить принимать соперников в рамках Лиги Европы в Полтаве.

    «Что касается стадиона, то мы сделали все, чтобы он соответствовал требованиям. С 2011-го года мы постепенно улучшали ситуацию в этом плане. Поэтому сейчас вопрос с ареной не стоит. Проблема в аэропорте, который находится на большом расстоянии от Полтавы. Из альтернативных городов у нас есть только Киев и Днепропетровск. Все решится после нашей жеребьевки, которая состоится 17 июля. Надо еще помнить, что гражданам некоторых стран рекомендовано не появляться на территории Украины», – сказал функционер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 22:02
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    Комментарии (14)
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    dimagas1
    1436037077
    Туда еще пробиться нужно через квалификацию.
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    Таганский
    1436037130
    Уважаемый Владик!! Темы, которые однозначно вызовут определенный срач, уже доказали, что их вбрасывать на Соккер или Бомбардир не стоит. Мы это уже проходили..
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    Romashin
    1436037309
    Вы бы с войной там разобрались или че там в Украине происходит))))) я бы х..**..й поехал футбол играть в Полтаву)))
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    морозз
    1436040938
    Допрыгались...
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    ЮЗИК
    1436041293
    Очкуют европейцы
    Ответить
    kkomov
    1436043513
    а в кукуеве финал ЛЧ хотят провести))
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    nahan
    1436067018
    Не быть полтавской битве...
    Ответить
    нoГГано
    1437106390
    Ну и хорошо !
    Ответить
    wolkmart1103
    1437229591
    Так кто же будет соперником в ЛЕ у \"Ворсклы?
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    ologreds
    1694997669
    numo434802
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