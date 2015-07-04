Капитаном «Локомотива» в новом сезоне будет Чорлука

Как сообщает официальный «твиттер» московского «Локомотива», капитаном команды в будущем сезоне будет защитник Ведран Чорлука. Такое решение принадлежит главному тренеру команды Игорю Черевченко. С капитанской повязкой хорват сегодня уже играл в товарищеском матче против «Лудогорца» (2:0).



В минувшем сезоне капитаном «железнодорожников» был вратарь Гильерме.



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