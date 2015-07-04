Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Капитаном «Локомотива» в новом сезоне будет Чорлука

    Как сообщает официальный «твиттер» московского «Локомотива», капитаном команды в будущем сезоне будет защитник Ведран Чорлука. Такое решение принадлежит главному тренеру команды Игорю Черевченко. С капитанской повязкой хорват сегодня уже играл в товарищеском матче против «Лудогорца» (2:0).

    В минувшем сезоне капитаном «железнодорожников» был вратарь Гильерме.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ДСА
    1436035734
    Русских не нашлось.
    Ответить
    mat73
    1436037855
    \"Капитан, капитан, улыбнитесь, Ведь улыбка это флаг корабля! Капитан, капитан, подтянитесь, Только смелым покоряются моря!\" )))
    Ответить
    Etiainen
    1436038378
    заслужил, однозначно! не только игрой, но и поведением. да и мы его, болельщики, его любим. так что, очень хорошо
    Ответить
    vane4ek
    1436038925
    Заслуженно!) Один из лучших игроков команды в прошлом сезоне!)
    Ответить
    nahan
    1436066864
    Чорлука заслужил капитанство.
    Ответить
    Levadia
    1436068603
    Достойный выбор.
    Ответить
    tower9pover
    1436071451
    Наконец таки очнулись ???!!!
    Ответить
    artemka451
    1436086613
    Достойно, и заслуженно
    Ответить
    амурец
    1436087907
    вот и правильно
    Ответить
    ologreds
    1694997669
    numo434799
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+