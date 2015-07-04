Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Черчесов не ответил, будет ли «Динамо» кого-то приобретать

    Главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов после сегодняшнего товарищеского матча против амстердамского «Аякса» (2:2) не дал ответа на вопрос, будут ли у бело-голубых приобретения в текущее трансферное окно.

    «Не готов сказать, будут ли у нас приобретения. Сейчас в первую очередь хотелось бы, чтобы Виталий Дьяков и Янн М'Вила скорее подписали контракты, чтобы по ним не было вопросов. У нас в течение игры получил травму Кристофер Самба, но пока про тяжесть ничего сказать не могу, все покажет обследование», – сказал Черчесов.

    «Динамо» начнет сезон РФПЛ матчем с «Зенитом».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 20:05
    Рекомендуем
    Комментарии (28)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    морозз
    1436032007
    Стас вообще по ходу голову потерял...Денисов в молодёжке, Платини зверствует а он молчит и ничего не говорит!
    Ответить
    salaga
    1436033400
    Ничего не сказал Черчесов, Лишь рукою махнул на трансфер Месси, И ушёл в раздевалку хмурый, Со скромной мечтою: о Дьякове с Вилой.
    Ответить
    mat73
    1436037726
    Значит Черчесов сам никто в динамовской команде
    Ответить
    cergei1971
    1436039311
    правильно не дал и все!!Не зачем всем знать!!!Молодец!!!когда нужно будет скажет!!!
    Ответить
    KAFA2525
    1436055922
    Не посвящённый…
    Ответить
    nahan
    1436066329
    Спросите у УЕФА...
    Ответить
    mensk
    1436076274
    Не ответил потому что не он решает.
    Ответить
    gentlewolf
    1436110140
    Какие трансферы? Спортдир Кобелев - вектор на молодежь. Шесть игроков из дубля вывел в премьер лигу. теперь будет изыскивать резервы в молодежке. А там есть что поискать. Все равно денег тратить нельзя.
    Ответить
    112910415
    1436119371
    где деньги, Зин..
    Ответить
    ologreds
    1694997669
    numo434791
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+