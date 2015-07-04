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    В новом сезоне матч АПЛ проведут в пятницу впервые за 12 лет

    Стало известно, что одна из игр нового сезона АПЛ состоится в непривычный день – в пятницу, 14 августа. Это будет матч между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед», В субботу встреча не может состояться по причине проведения в Бирмингеме митинга молодежной организации, выступающий против исламизации страны, где будут задействованы все службы правопорядка. Не могут сыграть команды и в воскресенье ввиду участия «красных дьяволов» в квалификации Лиги чемпионов. АПЛ уверяет, что проведение поединка в пятницу – разовая акция.

    Последний раз игра АПЛ проводилась в пятницу в 2003-м году.

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    Источник: BBC

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    04.07.2015 19:32
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    Комментарии (22)
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    Виталик ManUtd Rus
    1436029807
    Отлично , у МЮ будет больше времени для подготовки к ЛЧ !
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    Espana-Deutschland
    1436029940
    Масоны. Боятся пятниц. Жаль, что не 13.
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    KAFA2525
    1436030173
    И у них бывает…
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    bestolochch
    1436031218
    Играть через день... Для квалификации ЛЧ не лучшая характеристика
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    mihon_87
    1436034129
    и что такого?
    Ответить
    Juventus 32
    1436035791
    и тут исламистов приписали, бред. видно в Британии тоже с мозгами тяжело.
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    summer2014
    1436038063
    А что за боязнь \"пятниц\" ?
    Ответить
    mat73
    1436039560
    Пусть у Российской РФПЛ учатся! Этим ваще по барабану в какие дни ставить и в какое время, хоть в 14-30 во вторник или в четверг!..))))
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    MrVanes-Zenit
    1436053041
    Рубрика \"скучные факты\"
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    ologreds
    1694997671
    numo434789
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