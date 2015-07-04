Роналду: «Не терпится начать работу с Бенитесом»

Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду поведал об ожиданиях от работы с новым главным тренером коллектива Рафаэлем Бенитесом, а также затронул вопрос возможного перехода защитника «сливочных» Серхио Рамоса в «Манчестер Юнайтед».



«Мне раньше не доводилось работать с Бенитесом, но известно, что он тренер с большим опытом. Увидим, чем все закончится, но мне интересно с ним поработать. Даже не терпится начать это делать. Посмотрим, появятся ли у нас новые трофеи. Рамос и «МЮ»? Не знаю, перейдет туда Серхио или нет», – сказал португалец.



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