Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Роналду: «Не терпится начать работу с Бенитесом»

    Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду поведал об ожиданиях от работы с новым главным тренером коллектива Рафаэлем Бенитесом, а также затронул вопрос возможного перехода защитника «сливочных» Серхио Рамоса в «Манчестер Юнайтед».

    «Мне раньше не доводилось работать с Бенитесом, но известно, что он тренер с большим опытом. Увидим, чем все закончится, но мне интересно с ним поработать. Даже не терпится начать это делать. Посмотрим, появятся ли у нас новые трофеи. Рамос и «МЮ»? Не знаю, перейдет туда Серхио или нет», – сказал португалец.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии (149)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Kar_Laeda
    1436038680
    Прогнулся короч) лааааааах
    Ответить
    рус фан
    1436039005
    Если у Бени не пойдет его может Перес и в январе слить.
    Ответить
    Таганский
    1436039075
    В таких словах гнильцом отдает..
    Ответить
    FCRM1
    1436039243
    Интересно, что когда персофаны гнома приводят статистику, никто из них не говорит про голы)) Все пишут про созданные моменты, гол.пасы и обводки)) Смешно даже становится ^_^
    Ответить
    kkomov
    1436046936
    какой он непостоянный))
    Ответить
    nahan
    1436066249
    От любви до ненависти один сезон...
    Ответить
    alessios1990
    1436075047
    Зато Криштиану почти 5 лет играл против Ливерпуля, который тренировал Рафа Бенитес) Интересно как будет использовать Криштиану на поле Бенитес и на какой именно позиции будет играть португалец. Удачи Роналду в наступающем сезоне!
    Ответить
    Planet Georgia
    1436107834
    День за днём. История мальчика, выжившего в цунами Разразившееся 26 декабря 2004 года на юго-восточном побережье Азии цунами унесло жизни 225 тысяч человек, среди которых были мама и две сестры семилетнего мальчика Мартуниса из Индонезии. Его самого нашли три недели спустя на пляже, где он спасался, питаясь морскими животными и утоляя жажду из луж. Когда британские журналисты нашли ребенка и отправили в больницу, на нем была футболка сборной Португалии, так как до начала цунами он играл на пляже с друзьями в футбол. Фотография выжившего мальчика разнеслась по миру и привлекла внимание не только Португалии в целом, но и руководства «Спортинга», а также Криштиану Роналду, чьим поклонником является Мартунис. На протяжении всех этих лет Криштиану постоянно интересовался судьбой Мартуниса и не раз посещал его в Индонезии, помогая восстанавливать его дом, а также пообещав ему оплатить обучение. Мартунис сформировался как футболист в школе, которая была открыта в Индонезии Фондом «Реал Мадрид», а несколько дней назад «Спортинг» представил своего нового игрока: 17-летний Мартунис подписал контракт с командой своей мечты и будет играть в Академии португальского клуба.
    Ответить
    112910415
    1436119251
    мечты сбываются!
    Ответить
    ologreds
    1694997671
    numo434788
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+