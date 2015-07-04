Артуро Видаль близок к переходу в «Реал»

Мадридский «Реал» намерен приобрести полузащитника «Ювентуса» Артуро Видаля. Сообщается, что чилийский игрок уже согласовал условия пятилетнего контракта с мадридским клубом.
О переезде игрока в Испанию сообщили агент и родственники футболиста. Видаль является приоритетной трансферной целью нового главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса.
Напомним, Видаль сегодня выйдет на поле в финальном матче Кубка Америки, где сборная Чили сыграет с Аргентиной. Встреча состоится в 23:00 по московскому времени.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
О переезде игрока в Испанию сообщили агент и родственники футболиста. Видаль является приоритетной трансферной целью нового главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса.
Напомним, Видаль сегодня выйдет на поле в финальном матче Кубка Америки, где сборная Чили сыграет с Аргентиной. Встреча состоится в 23:00 по московскому времени.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!