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    Артуро Видаль близок к переходу в «Реал»

    Мадридский «Реал» намерен приобрести полузащитника «Ювентуса» Артуро Видаля. Сообщается, что чилийский игрок уже согласовал условия пятилетнего контракта с мадридским клубом.

    О переезде игрока в Испанию сообщили агент и родственники футболиста. Видаль является приоритетной трансферной целью нового главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса.

    Напомним, Видаль сегодня выйдет на поле в финальном матче Кубка Америки, где сборная Чили сыграет с Аргентиной. Встреча состоится в 23:00 по московскому времени.

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    Источник: Sports.ru

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    04.07.2015 18:24
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    Комментарии (245)
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    V For Vendetta
    1436053645
    Если это правда , то Реалу просто повезло !
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    Bavaria_M
    1436053793
    наверно утка. как и то что он уже почти игрок арсенала
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    nahan
    1436065428
    Что ж, удачи Видалюв Ла Лиге.
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    aziz4ik
    1436091872
    Xm
    Ответить
    Juventus21
    1436113726
    Вроде 53 млн евро за Видаля отвалил Реал. Хотя пока что это на уровне слухов.
    Ответить
    koleso25
    1436117660
    \"Атлетико\" завтра может объявить о трансфере Арда Турана в \"Барселону\". Как сообщает TMW, каталонский клуб заплатит за переход хавбека 40 миллионов евро.
    Ответить
    KATALONIAFAN
    1436189941
    видали мы видаля но игуаин реалу бы больше помог
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    Juventus 32
    1436201924
    Уже два года, как близок. Странный клуб Реал, то сорят деньгами, то при подписании стоящего игрока торгуются.
    Ответить
    Evgenii31
    1436470459
    поздравляю
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    ologreds
    1694997671
    numo434781
    Ответить
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