Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Юрий Семин: «Лимит – ерунда. Важно уделять внимание детско-юношескому футболу»

    Юрий Семин: «Лимит – ерунда. Важно уделять внимание детско-юношескому футболу»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров. В прошедшем сезоне его команда заняла второе место в первенстве ФНЛ, получив право выступать в высшем дивизионе чемпионата страны.

    «Лимит вообще не играет никакой роли в развитии футбола. Никакой! В тысячу раз важнее уровень внимания к детско-юношескому футболу — какая там инфраструктура, какие работают тренеры. А лимит – это все ерунда», – сказал Семин.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии (83)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    cканер
    1436037569
    согласен!
    Ответить
    30rustam30
    1436038841
    Подписать Семина был очень умный ход
    Ответить
    mat73
    1436038858
    РФС: Лимит - ерунда, ДЮСШ тоже ерунда! Главное - бабки, бабулечки!!
    Ответить
    nahan
    1436065897
    Слушайте авторитетное мнение!)))
    Ответить
    Сергей Саныч
    1436075698
    Напоминает слова Дынина...\"Дети,вы хозяева лагеря,вы!!!\"
    Ответить
    alessios1990
    1436079544
    Юрий Палыч реально зрит в корень! Нужно просто вернуть старый добрый турнир Кожаный Мяч, который в свое время подарил СССР Льва Яшина, Виктора Понедельника и Валентина Иванова)
    Ответить
    АРуслан
    1436129981
    На счет Диара была инфа и пропала! А Палыч прав! Все говорят НУЖНА КОНКУРЕНЦИЯ В СОСТАВЕ,а с таким лимитом какая конкуренция!а бабки какие получают!!! Че стараться то и так все покайфу!
    Ответить
    IKER-RAUL
    1436130810
    Удачи и Побед Сёмину с Анжи в новом сезоне!
    Ответить
    magami05
    1436185694
    сказал Семин
    Ответить
    ologreds
    1694997671
    numo434780
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+