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    • Гарри Кьюэлл может возглавить молодежную команду «Уотфорда»

    Гарри Кьюэлл может возглавить молодежную команду «Уотфорда»

    «Уотфорд» планирует назначить на пост главного тренера молодежной команды Гарри Кьюэлла. Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Австралии завершил карьеру в прошлом году и создал в родной стране юношескую академию.

    Сейчас он рассчитывает вернуться в Англию, чтобы получить тренерский опыт. Отмечается, что в привлечении Кьюэлла к работе с молодежью также заинтересован «Ливерпуль».

    Напомним, что по итогам прошлого сезона «Уотфорд» занял второе место в Чемпионшипе, добившись права выступать в Премьер-лиге.

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    Источник: Daily Mail

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    04.07.2015 16:47
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    Комментарии (4)
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    ФорвардЪ
    1436018391
    может если назначат!
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    Sevastopol-www
    1436019510
    Неплохо для начала тренерской карьеры...
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    dimagas1
    1436020904
    Классный был игрок много забивал и за сборную и за Ливерпуль.
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    ologreds
    1694997671
    numo434775
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