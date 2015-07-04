Серджио Пеллисьер продлил контракт с «Кьево»

36-летний форвард «Кьево» Серджио Пеллисьер подписал с клубом новый контракт. Соглашение рассчитано на три года.
«Мы рады сообщить, что Серджио остается с нами еще на три сезона» – говорится в официальном заявлении клуба. В прошедшем сезоне Серии А Пеллисьер сыграл в 26-ти встречах, забив в них восемь голов.
За «Кьево» футболист выступает с 2002 года.
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«Мы рады сообщить, что Серджио остается с нами еще на три сезона» – говорится в официальном заявлении клуба. В прошедшем сезоне Серии А Пеллисьер сыграл в 26-ти встречах, забив в них восемь голов.
За «Кьево» футболист выступает с 2002 года.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!