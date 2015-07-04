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    Серджио Пеллисьер продлил контракт с «Кьево»

    36-летний форвард «Кьево» Серджио Пеллисьер подписал с клубом новый контракт. Соглашение рассчитано на три года.

    «Мы рады сообщить, что Серджио остается с нами еще на три сезона» – говорится в официальном заявлении клуба. В прошедшем сезоне Серии А Пеллисьер сыграл в 26-ти встречах, забив в них восемь голов.

    За «Кьево» футболист выступает с 2002 года.

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    Источник: Football Italia

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    04.07.2015 16:30
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1436018294
    Молодец!
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    Juventus21
    1436018674
    Уважают ветеранов в Италии. Где ещё 36 форварду могут предложить 3-х летний контракт. Для фанов Юве тоже есть хорошие новости: Кьево продлил аренду Матьелло.
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    DevilsMilan
    1436018749
    Символ Кьево.Не сказать что сверхтащер какой-то,но всегда сражается за свою команду
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    Sevastopol-www
    1436019555
    Эк они размахнулись!..
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    ologreds
    1694997671
    numo434774
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