Зарплата Фалькао в «Челси» будет в два раза меньше, чем в «МЮ»

Новичок «Челси» Радамель Фалькао согласился на существенное понижение зарплаты.
В прошлом сезоне, который колумбиец провел в аренде в «Манчестер Юнайтед«, он получал 285 тысяч фунтов в неделю. Его зарплата в «Челси» составит около 140 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, что игрок пополнил состав «Челси» на правах аренды из французского «Монако», но у клуба есть опция выкупа нападающего по окончании сезона. «Манчестер Юнайтед» аналогичной возможностью не воспользовался.
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В прошлом сезоне, который колумбиец провел в аренде в «Манчестер Юнайтед«, он получал 285 тысяч фунтов в неделю. Его зарплата в «Челси» составит около 140 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, что игрок пополнил состав «Челси» на правах аренды из французского «Монако», но у клуба есть опция выкупа нападающего по окончании сезона. «Манчестер Юнайтед» аналогичной возможностью не воспользовался.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!