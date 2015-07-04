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    • Зарплата Фалькао в «Челси» будет в два раза меньше, чем в «МЮ»

    Зарплата Фалькао в «Челси» будет в два раза меньше, чем в «МЮ»

    Новичок «Челси» Радамель Фалькао согласился на существенное понижение зарплаты.

    В прошлом сезоне, который колумбиец провел в аренде в «Манчестер Юнайтед«, он получал 285 тысяч фунтов в неделю. Его зарплата в «Челси» составит около 140 тысяч фунтов в неделю.

    Напомним, что игрок пополнил состав «Челси» на правах аренды из французского «Монако», но у клуба есть опция выкупа нападающего по окончании сезона. «Манчестер Юнайтед» аналогичной возможностью не воспользовался.

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    Источник: Daily Mail

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    04.07.2015 15:04
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    Комментарии (109)
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    Espana-Deutschland
    1436029996
    140 тыс фунтов в неделю. Хорошенькие \"копеечки.\"
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    Марклар
    1436030382
    Первый блин комом в Англии. Успехов Фалькао. Надеюсь не повторит судьбу Диего Форлана, провалившегося в АПЛ.
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    Rruma
    1436032930
    ... а результативность пусть повысит вдвое!
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    salaga
    1436034311
    Еще сезон - приведут в чувство ... и в Зенит.
    Ответить
    Таганский
    1436036707
    Было предчувствие, что Жозе придумает что-либо эдакое. Придумал..
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    Van Vanovich
    1436037370
    Эээх. Мне хотя бы монгольских тугриков 140 тыс в неделю)))
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    Mugambo
    1436037500
    уверен моуриньо поможет ему обрести прежнюю форму даже не сомневаюсь
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    bangladesh
    1436050425
    Раньше его надо было брать!
    Ответить
    112910415
    1436118502
    логично
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    ologreds
    1694997671
    numo434769
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