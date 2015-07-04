«Динамо» отклонило предложение «Спортинга» по Дугласу

Московское «Динамо» отказалось отпускать голландского защитника Дугласа в «Спортинг». За своего игрока «Динамо» хочет выручить не менее двух миллионов евро, тогда как португальская команда предложила лишь 500 тысяч.
В услугах Дугласа лично заинтересован новый главный тренер лиссабонцев Жорже Жезуш, который уже выходил с игроком на связь. Сам Дуглас считает вариант с переходом в «Спортинг» привлекательным.
Если сторонам все-таки удастся достичь соглашения, защитник заключит контракт сроком на 3-4 года и зарплатой два миллиона евро после вычета налогов.
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В услугах Дугласа лично заинтересован новый главный тренер лиссабонцев Жорже Жезуш, который уже выходил с игроком на связь. Сам Дуглас считает вариант с переходом в «Спортинг» привлекательным.
Если сторонам все-таки удастся достичь соглашения, защитник заключит контракт сроком на 3-4 года и зарплатой два миллиона евро после вычета налогов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!