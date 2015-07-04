Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Динамо» отклонило предложение «Спортинга» по Дугласу

    Московское «Динамо» отказалось отпускать голландского защитника Дугласа в «Спортинг». За своего игрока «Динамо» хочет выручить не менее двух миллионов евро, тогда как португальская команда предложила лишь 500 тысяч.

    В услугах Дугласа лично заинтересован новый главный тренер лиссабонцев Жорже Жезуш, который уже выходил с игроком на связь. Сам Дуглас считает вариант с переходом в «Спортинг» привлекательным.

    Если сторонам все-таки удастся достичь соглашения, защитник заключит контракт сроком на 3-4 года и зарплатой два миллиона евро после вычета налогов.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: O Jogo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 14:11
    Рекомендуем
    Комментарии (45)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    frank555
    1436018532
    И здесь пытаются продинамить их
    Ответить
    spartak11
    1436018597
    португальцы ещё те барыги)))
    Ответить
    Barcelonec003
    1436018822
    За 500 тыс только динамовскую уборщицу на трансфер могут выставить...
    Ответить
    Борисыч1
    1436020964
    Дуглас пришёл свободным агентом, но 2 ляма всё равно стоит.
    Ответить
    alessios1990
    1436025222
    Да, полмиллиона это реально мало за Дугласа! Динамо явно хочет больше от португальской стороны) Посмотрим, что будет в итоге.
    Ответить
    andrefinoo
    1436037106
    А из наших нет никого,которого хотели бы,хотя бы купить?
    Ответить
    Amigo Luis
    1436043505
    Пускай валит этот бездарь, сплошные косяки привозит когда играет...
    Ответить
    112910415
    1436118310
    торговаться!
    Ответить
    vrmn
    1436133612
    Может португальцы думают(или вообще не думают), что после усиления лимита российские клубы хотят любой ценой избавиться от легионеров?)
    Ответить
    ologreds
    1694997671
    numo434768
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+