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    «Барселона» договорилась о переходе Жерсона

    «Барселона» договорилась с «Флуминенсе» о переходе 18-летнего полузащитника Жерсона. Перспективный игрок пополнит каталонский клуб летом 2016 года.

    Как сообщает Sport.es, директор «блауграны» Рауль Санллехи недавно посетил Ри-де -Жанейро, где договорился о деталях контракта Жерсона с его отцом. Бразильский футболист переедет в Каталонию летом 2016 года и подпишет пятилетний контракт. За игрока «Барселона» предложила 16 миллионов евро плюс 20 процентов от суммы последющей продажи.

    Ранее «Барселона» заплатила «Флуминенсе» 3,2 миллиона евро за приоритетное право выкупа троих игроков — Жерсона, Марлона и Кенеди, который перешел в «Челси«.

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    Источник: Sports.ru

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    04.07.2015 13:19
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    Комментарии (32)
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436006988
    ПРЯМ КАК НАШ СПАРТАК!
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    Хасан_05
    1436012878
    16 лямов ?????????????????
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436013096
    Годик подождут...
    Ответить
    ROMA DROGBA
    1436016705
    Пффффф, в очердной раз переплатили.
    Ответить
    nahan
    1436018115
    И Челси тут как тут...
    Ответить
    Кирaсинщик3
    1436018146
    Лионель Месси: мне хотелось умереть. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что поле одного из сейвов Давида Оспины ему захотелось умереть. Напомним, этот четвертьфинальный матч аргентинцы одолели колумбийцев лишь в серии послематчевых пенальти (0-0, 5-4). Когда я увидел его на газоне, я думал, что он не поднимется. Потом, когда я увидел, как он поднялся и парировал мой удар, я хотел умереть. Источник: standard.
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    Ruslan3132
    1436022139
    16 лямов за 18 летнего ))) норм ))) Мешок в деле
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    MrVanes-Zenit
    1436024996
    Второй Дуглас?
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    Chak-Norris
    1436029746
    Много слышал,но ниразу не видел этого Жерсона в деле.Надеюсь игрок не плохой,кто видил опишите в\"двух словах\"! Барса никогда не умела работать на трансферном рынке,превращается в мешок,к всеобщему сожалению.
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    ologreds
    1694997671
    numo434765
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