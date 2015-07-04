«Барселона» договорилась о переходе Жерсона

«Барселона» договорилась с «Флуминенсе» о переходе 18-летнего полузащитника Жерсона. Перспективный игрок пополнит каталонский клуб летом 2016 года.
Как сообщает Sport.es, директор «блауграны» Рауль Санллехи недавно посетил Ри-де -Жанейро, где договорился о деталях контракта Жерсона с его отцом. Бразильский футболист переедет в Каталонию летом 2016 года и подпишет пятилетний контракт. За игрока «Барселона» предложила 16 миллионов евро плюс 20 процентов от суммы последющей продажи.
Ранее «Барселона» заплатила «Флуминенсе» 3,2 миллиона евро за приоритетное право выкупа троих игроков — Жерсона, Марлона и Кенеди, который перешел в «Челси«.
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Как сообщает Sport.es, директор «блауграны» Рауль Санллехи недавно посетил Ри-де -Жанейро, где договорился о деталях контракта Жерсона с его отцом. Бразильский футболист переедет в Каталонию летом 2016 года и подпишет пятилетний контракт. За игрока «Барселона» предложила 16 миллионов евро плюс 20 процентов от суммы последющей продажи.
Ранее «Барселона» заплатила «Флуминенсе» 3,2 миллиона евро за приоритетное право выкупа троих игроков — Жерсона, Марлона и Кенеди, который перешел в «Челси«.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!