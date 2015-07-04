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    • Ринат Билялетдинов: «Задача номер один – сохранить состав, чтобы он и дальше зрел, развивался»

    Ринат Билялетдинов: «Задача номер один – сохранить состав, чтобы он и дальше зрел, развивался»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов обозначил приоритетную цель для казанцев. Прошедший сезон «Рубин» завершил на пятой строчке в таблице российской Премьер-Лиги.

    «Чтобы команда созрела, нужно время. Задача номер один – сохранить состав, чтобы он и дальше зрел, развивался. Как говорится, сохранить игроков – это тоже селекция. Иногда возникают варианты, от которых невозможно отказаться. Какой-нибудь топ-клуб может потерять игрока и обратить взгляд на кого-то из наших ребят. Не хотелось бы, чтобы это случилось», — поведал Билялетдинов.


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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2015 11:39
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    Комментарии (19)
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    КПР
    1436012589
    ЛЕ поможет.
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    nahan
    1436017664
    А где развитие, физкультурник?..
    Ответить
    rubinovyi2
    1436018207
    В прошлом сезоне уже многих \"сохранили\".
    Ответить
    starche
    1436020003
    Капитализм, деньги решают все.
    Ответить
    КержаковНа
    1436021385
    Главное успеть \"сохраниться\",чтобы не начинать \"бродилку\" сначала
    Ответить
    hansa1
    1436021425
    под санкциями УЕФА легов ненапокупаешь...так что полюбасу играть молодёжью. спасибо Бердыю за наследие!))
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    salaga
    1436029234
    Спрячь их подальше - не показывай никому.
    Ответить
    Чист
    1436032517
    lда вы только и ждете что бы кто нибудь обратил внимание
    Ответить
    112910415
    1436117225
    есть такое дело
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    ologreds
    1694997673
    numo434759
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