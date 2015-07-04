Ринат Билялетдинов: «Задача номер один – сохранить состав, чтобы он и дальше зрел, развивался»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов обозначил приоритетную цель для казанцев. Прошедший сезон «Рубин» завершил на пятой строчке в таблице российской Премьер-Лиги.





«Чтобы команда созрела, нужно время. Задача номер один – сохранить состав, чтобы он и дальше зрел, развивался. Как говорится, сохранить игроков – это тоже селекция. Иногда возникают варианты, от которых невозможно отказаться. Какой-нибудь топ-клуб может потерять игрока и обратить взгляд на кого-то из наших ребят. Не хотелось бы, чтобы это случилось», — поведал Билялетдинов.







