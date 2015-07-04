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    Ндинга может перейти из «Монако» в «Локомотив»

    Полузащитник «Монако» Дельвен Ндинга может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает L'Equipe. По информации издания, клубы уже пришли к соглашению по трансферу. 27–летний конголезец перейдет в стан железнодорожников за два миллиона евро и подпишет трехлетний контракт.


    Игроком «Монако» Ндинга стал в 2012 году, но после возвращения команды в лигу 1 закрепиться в составе не смог. Последние два сезона он провел в аренде в «Олимпиакосе». Ожидается, что медицинское обследование хавбек пройдет в ближайшую субботу.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 11:32
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    Комментарии (55)
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    КержаковНа
    1436019867
    Ндоя,Ндинга...Откуда они их находят?
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    KAFA2525
    1436031186
    Дёшево не значит качественно…
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    andrefinoo
    1436037821
    фк Локомотив,по человечески,жаль.
    Ответить
    амурец
    1436087800
    кто такой?
    Ответить
    andrefinoo
    1436105081
    Локомотиву можно продать дачу Якунина,и на эти деньги купить Месси,и оплатить неустойку Капелло.Сразу двух зайцев убить:,Купить нападающего,и стать святыми.Кстати,в центре дачи,практически готовый стадион,не пойму,почему Локомотив не решается проводить матчи там.Зрителей всё ровно нет,а так бомонд два раза в месяц.Прикинь,можно бухнуть,отдохнуть,а тут еще и Премьер Лига рядом,можно как на забегах ставки ставить...и.т. д...
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    112910415
    1436117171
    ох..
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    vgoden
    1436117964
    что ж удачи
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    Просто мальчик
    1436170498
    Хорошее будет приобретение. Только Локо, только победа!
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    alexfilatov
    1436217251
    При нынешнем руководстве клубу ничего не светит, скупать посредственных игроков и менять тренера каждые полгода! вот к чему пришёл нынешний Локо!!! Пока не уберут бабу, команда не заиграет как раньше. А из Монако лучше бы Ласину Траоре взяли б, с нашим чемпом он знаком,а в Монако почти не играет...
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    ologreds
    1694997673
    numo434758
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