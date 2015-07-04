Ндинга может перейти из «Монако» в «Локомотив»

Полузащитник «Монако» Дельвен Ндинга может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает L'Equipe. По информации издания, клубы уже пришли к соглашению по трансферу. 27–летний конголезец перейдет в стан железнодорожников за два миллиона евро и подпишет трехлетний контракт.





Игроком «Монако» Ндинга стал в 2012 году, но после возвращения команды в лигу 1 закрепиться в составе не смог. Последние два сезона он провел в аренде в «Олимпиакосе». Ожидается, что медицинское обследование хавбек пройдет в ближайшую субботу.







