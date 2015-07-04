Лемос: «Переход в «Рубин» – это большой шаг вперeд для меня»

Новичок «Рубина» Маурисио Лемос рассказал о себе и планах на будущее. рассказал о себе и планах на будущее.





«Я очень рад оказаться в «Рубине». Это большой шаг вперeд для меня. Постараюсь проявить себя с наилучшей стороны. Я центральный защитник, и моe главное оружие – это неплохое видение поля, техника владения мячом и хороший отбор. Надеюсь, все эти качества мне помогут в новой команде. Болельщикам «Рубина» обещаю, что буду выкладываться на поле, отдавать все силы, чтобы команда играла лучше и прогрессировала.





Мои ощущения от вызова в сборную Уругвая? Очень рад тому, что еду защищать цвета своей сборной. Это очень почeтно. Но даже там я не буду забывать о своей новой команде, которой надеюсь помочь в будущем».





Лемос будут выступать в «Рубине» под 4-м номером, под которым в прошлом сезоне выступал его товарищ и соотечественник Гильермо Котуньо. Сам Гильермо возьмeт себе 21-й номер.





Прямиком со сбора Маурисио отправился в расположение сборной Уругвая на Панамериканские игры, но уже совсем скоро футболист вернeтся в клуб и продолжит подготовку к новому сезону.







