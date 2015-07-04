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    • Лемос: «Переход в «Рубин» – это большой шаг вперeд для меня»

    Лемос: «Переход в «Рубин» – это большой шаг вперeд для меня»

    Новичок «Рубина» Маурисио Лемос рассказал о себе и планах на будущее.

    «Я очень рад оказаться в «Рубине». Это большой шаг вперeд для меня. Постараюсь проявить себя с наилучшей стороны. Я центральный защитник, и моe главное оружие – это неплохое видение поля, техника владения мячом и хороший отбор. Надеюсь, все эти качества мне помогут в новой команде. Болельщикам «Рубина» обещаю, что буду выкладываться на поле, отдавать все силы, чтобы команда играла лучше и прогрессировала.

    Мои ощущения от вызова в сборную Уругвая? Очень рад тому, что еду защищать цвета своей сборной. Это очень почeтно. Но даже там я не буду забывать о своей новой команде, которой надеюсь помочь в будущем».

    Лемос будут выступать в «Рубине» под 4-м номером, под которым в прошлом сезоне выступал его товарищ и соотечественник Гильермо Котуньо. Сам Гильермо возьмeт себе 21-й номер.

    Прямиком со сбора Маурисио отправился в расположение сборной Уругвая на Панамериканские игры, но уже совсем скоро футболист вернeтся в клуб и продолжит подготовку к новому сезону.


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    Источник: ФК «Рубин»

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    04.07.2015 10:00
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    Комментарии (12)
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    Sevastopol-www
    1435993309
    Сразу в Лигу Европы шагнул...
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    ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА
    1435993729
    Дзюба: \"Переход на лавку Зенита - это большой шаг вперёд для меня\"
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    mamrik-09
    1435995020
    Удачи ему
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    СЧЕТЧИК
    1436006735
    Удачи тебе...
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    РЭП НИГГА
    1436007451
    удачи,Маурисио,надеюсь,покажете и в Рубине,и и в сборной Уругвая с Гильермо уругвайский настоящий класс!
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    starche
    1436020136
    Как знать, как знать..............
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    ologreds
    1694997673
    numo434750
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