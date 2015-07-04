«Марсель» пополнился гвинейским полузащитником

Очередным новичком «Марселя» стал 23-летний гвинейский полузащитник Буна Сарр.





Это уже пятое приобретение «Марселя» за лето. Ранее клуб подписал Жоржа-Кевина Нкуду («Нант»), Йоанна Пеле («Сошо»), Лукаса Окампоса («Монако») и Карима Рекика («Манчестер Сити»).





Давиду Оспине, Лорику Цана и Марсельцы весьма активны этим летом на трансферном рынке. В частности ранее появлялась информация об их интересе к Реми Кабелья.







