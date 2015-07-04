«Марсель» пополнился гвинейским полузащитником

Очередным новичком «Марселя» стал 23-летний гвинейский полузащитник Буна Сарр.
Это уже пятое приобретение «Марселя» за лето. Ранее клуб подписал Жоржа-Кевина Нкуду («Нант»), Йоанна Пеле («Сошо»), Лукаса Окампоса («Монако») и Карима Рекика («Манчестер Сити»).
Марсельцы весьма активны этим летом на трансферном рынке. В частности ранее появлялась информация об их интересе к Давиду Оспине, Лорику Цана и Реми Кабелья.
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