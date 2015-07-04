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    «Марсель» пополнился гвинейским полузащитником

    Очередным новичком «Марселя» стал 23-летний гвинейский полузащитник Буна Сарр.

    Это уже пятое приобретение «Марселя» за лето. Ранее клуб подписал Жоржа-Кевина Нкуду («Нант»), Йоанна Пеле («Сошо»), Лукаса Окампоса («Монако») и Карима Рекика («Манчестер Сити»).

    Марсельцы весьма активны этим летом на трансферном рынке. В частности ранее появлялась информация об их интересе к Давиду Оспине, Лорику Цана и Реми Кабелья.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 09:33
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    Комментарии (3)
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    rudik3077
    1435991789
    молодцы
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    Sevastopol-www
    1435991921
    А гвинеец Сэм Брук Обошёл меня на круг. А вчера все вокруг Говорили: \"Сэм - друг...\" (с) В.Высоцкий
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    ologreds
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