Родриго Кайо отказался от перехода в «Атлетико»

Переход полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо в «Атлетико» сорвался. Напомним, что хавбек в ближайшее время должен был перейти в стан мадридцев на правах аренды. Однако, как сообщает официальный сайт «Сан-Паулу», в ходе встречи с руководством бразильского клуба игрок выразил желание остаться в команде. Его просьба была удовлетворена, и «Сан-Паулу» отменил сделку.





Напомним, что ранее Родриго Кайо был близок к переходу в «Валенсию», но трансфер сорвался из-за проваленного игроком медосмотра.











