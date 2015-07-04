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    Родриго Кайо отказался от перехода в «Атлетико»

    Переход полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо в «Атлетико» сорвался. Напомним, что хавбек в ближайшее время должен был перейти в стан мадридцев на правах аренды. Однако, как сообщает официальный сайт «Сан-Паулу», в ходе встречи с руководством бразильского клуба игрок выразил желание остаться в команде. Его просьба была удовлетворена, и «Сан-Паулу» отменил сделку.


    Напомним, что ранее Родриго Кайо был близок к переходу в «Валенсию», но трансфер сорвался из-за проваленного игроком медосмотра.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 09:00
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    Комментарии (3)
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    Sevastopol-www
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    Патриотизм никто ещё не отменял...)
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    nahan
    1436007285
    Побоялся Симеоне...
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    ologreds
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