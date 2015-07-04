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    Форлан: «Ван Гаалу не нравятся южноамериканские игроки»

    Уругвайский нападающий Диего Форлан отметил, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал с предубеждением относится к южноамериканским игрокам и приводит в пример полузащитника манкунианцев Анхеля Ди Марию.

    – Ди Мария выглядит счастливым, когда играет за сборную Аргентины, чего не скажешь о его выступлениях за «МЮ», – цитирует The Nacional Форлана. – Думал, что Ди Мария станет фантастическим приобретением «МЮ», потому что это один из лучших игроков мира. Но я был удивлен тем, что Ван Гаалу не нравятся южноамериканцы. Это еще мой друг Хуан Роман Рикельме говорил. Игроки – не роботы. Если что-то пойдет не так, тренер должен выяснить причину разлада.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 08:44
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    Комментарии (41)
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    БарсаДав
    1436001574
    Ему не нравятся бразильцы. Он это открыто признавал.
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    dzvinka
    1436003203
    ну а что такого, наверное у него есть для єтого основания. Гале не нравятся игроки из латинской америки, а игрокам из латинской америки не нравится Галя.
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    Barca09-09
    1436003622
    правильно все
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    nahan
    1436007059
    Типичный голландец...
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    caravanbashi
    1436007841
    Все решает тренер, но я прихожу к выводу, что Ван Галя не стоило ставить у руля МЮ изначально. Просто у руководства не хватает мужества с ним распрощаться уже сейчас, а жаль, без Димы, Ван Перси и Фалькао в ЛЧ рассчитывать не на что.
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    Metz57100
    1436008793
    Согласен!!
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    Venezuela
    1436012094
    Без них он многое потеряет. Но Рохо же играет пока.
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    30rustam30
    1436012244
    ЛВГ толераст)
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    Adler angriff
    1436014188
    ван Гаал южноамериканцев не любит, а геям благоволит. Поэтому он и тренирует такие команды, как барса и мю.
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    ologreds
    1694997673
    numo434743
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