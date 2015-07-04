Форлан: «Ван Гаалу не нравятся южноамериканские игроки»

Уругвайский нападающий Диего Форлан отметил, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал с предубеждением относится к южноамериканским игрокам и приводит в пример полузащитника манкунианцев Анхеля Ди Марию.

– Ди Мария выглядит счастливым, когда играет за сборную Аргентины, чего не скажешь о его выступлениях за «МЮ»,