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    Сабатини: «Жервиньо хочет остаться в «Роме»

    Как уверяет спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини, нападающий Жервиньо не намерен покидать команду этим летом.

    Отметим, что ранее интерес к 28-летнему ивуарийцу проявляла «Аль-Джазира», и римляне согласились продать игрока, однако клуб из ОАЭ не смог удовлетворить запросы форварда. В минувшем сезоне Жервиньо провел в составе «волков» 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

    «Жервиньо хочет остаться в «Роме», – приводит Tmw слова Сабатини.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 07:36
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    Комментарии (6)
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    vuomu
    1435985274
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma
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    Карпати1963
    1435986251
    Добр
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    Sevastopol-www
    1435992580
    Свой он в стае...
    Ответить
    nahan
    1436006463
    Пусть остаётся...
    Ответить
    ЮЗИК
    1436008254
    Свой максимум он уже показал,не стоит его удерживать
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    ologreds
    1694997673
    numo434737
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