Сабатини: «Жервиньо хочет остаться в «Роме»

Как уверяет спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини, нападающий Жервиньо не намерен покидать команду этим летом.





Отметим, что ранее интерес к 28-летнему ивуарийцу проявляла «Аль-Джазира», и римляне согласились продать игрока, однако клуб из ОАЭ не смог удовлетворить запросы форварда . В минувшем сезоне Жервиньо провел в составе «волков» 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.





«Жервиньо хочет остаться в «Роме», – приводит Tmw слова Сабатини.







