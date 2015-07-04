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    Йоветич проведет переговоры с президентом «Интера»

    Нападающий «Манчестер Сити» Стеван Йоветич близок к переходу в «Интер». Как сообщает Il Corriere dello Sport, в пятницу в Лондон вылетел лично президент черно-синих Эрик Тохир на переговоры по поводу трансфера черногорца. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.


    В минувшем сезоне 25-летний форвард провел всего 17 матчей в чемпионате Англии, забив 5 голов. Напомним, ранее Йоветич выступал за «Фиорентину», а интерес к нему также проявляют «Ювентус» и «Атлетико». «Горожане» дали понять, что готовы расстаться с черногорцем, исключив его из заявки на Лигу чемпионов.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 07:25
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    Комментарии (14)
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    Летчик66
    1435986728
    Интер превращаются в Манчестер Юнайтед образца того сезона, скупающий все подряд.
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    Arhive
    1435989940
    мальчишка так и не вырос в звезду.. так и не перешел в правильный клуб..
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    Sadjon
    1435991526
    Манчо давно хотел Йоветича подписать.....
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    Sevastopol-www
    1435992642
    Новый вызов
    Ответить
    dimagas1
    1435994889
    Еще бы Эрнанеса с Гуарином сплавили и взяли на их место кого то по моложе и более мобильных игроков.
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    nahan
    1436006326
    Принтер делает хорошие приобретения.
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    КиLLеr
    1436008371
    Йо-Йо будет неплох в пару с Икарди,еще бы Салаха зацепить и будет ТО ништяк.
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    КиLLеr
    1436008496
    А у хейтеров Интера тем временем бомбит))
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    Zen-Aky
    1436098572
    Отлично надеюсь Йо-Йо будет наш
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    ologreds
    1694997673
    numo434736
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