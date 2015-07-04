Йоветич проведет переговоры с президентом «Интера»

Нападающий «Манчестер Сити» Стеван Йоветич близок к переходу в «Интер». Как сообщает Il Corriere dello Sport, в пятницу в Лондон вылетел лично президент черно-синих Эрик Тохир на переговоры по поводу трансфера черногорца. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.
В минувшем сезоне 25-летний форвард провел всего 17 матчей в чемпионате Англии, забив 5 голов. Напомним, ранее Йоветич выступал за «Фиорентину», а интерес к нему также проявляют «Ювентус» и «Атлетико». «Горожане» дали понять, что готовы расстаться с черногорцем, исключив его из заявки на Лигу чемпионов.
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