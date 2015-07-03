Черчесов: «Сказал своим: «Если нас не пускают в Лигу Европы, мы должны сделать все, чтобы через год играть в Лиге Чемпионов»

В беседе с корреспондентом еженедельника «Футбол» главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов рассказал о своей реакции на исключение команды из числа участников Лиги Европы в сезоне-2015/2016.



«А что мы можем сделать? Это факт, его не изменить. Мы сделали все, чтобы играть в Лиге Европы, дальше от команды уже ничего не зависело. Все решалось не на футбольном поле, тем более клуб знал о финансовом фэйр-плей и должен был подготовиться. Теперь есть вопросы важнее: как нам жить с этим фактом – обидеться на весь мир? Бросить весла? Или попытаться выжать из ситуации максимум? Сейчас я сказал команде: если нас не пустили в Лигу Европы, значит, мы должны сделать все, чтобы играть в Лиге Чемпионов», – заявил Черчесов.



Напомним, что УЕФА обнаружил у «Динамо» дефицит бюджета за последние три года на сумму более 250 млн евро. В Лиге Европы вместо москвичей выступит казанский «Рубин».



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