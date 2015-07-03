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    • Черчесов: «Сказал своим: «Если нас не пускают в Лигу Европы, мы должны сделать все, чтобы через год играть в Лиге Чемпионов»

    Черчесов: «Сказал своим: «Если нас не пускают в Лигу Европы, мы должны сделать все, чтобы через год играть в Лиге Чемпионов»

    В беседе с корреспондентом еженедельника «Футбол» главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов рассказал о своей реакции на исключение команды из числа участников Лиги Европы в сезоне-2015/2016.

    «А что мы можем сделать? Это факт, его не изменить. Мы сделали все, чтобы играть в Лиге Европы, дальше от команды уже ничего не зависело. Все решалось не на футбольном поле, тем более клуб знал о финансовом фэйр-плей и должен был подготовиться. Теперь есть вопросы важнее: как нам жить с этим фактом – обидеться на весь мир? Бросить весла? Или попытаться выжать из ситуации максимум? Сейчас я сказал команде: если нас не пустили в Лигу Европы, значит, мы должны сделать все, чтобы играть в Лиге Чемпионов», – заявил Черчесов.

    Напомним, что УЕФА обнаружил у «Динамо» дефицит бюджета за последние три года на сумму более 250 млн евро. В Лиге Европы вместо москвичей выступит казанский «Рубин».

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    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.07.2015 22:18
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    Комментарии (113)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    nahan
    1436003427
    Несправедливо, что такие вопросы, как сказал Черчесов, решаются не на футбольном поле.
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    leghioner
    1436004644
    Видимо дни его сочтены в Динамо.
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    Jeck Denielse
    1436008269
    Васю Уткина полдня уже в себя привезти не могут.....катается по полу ухахатывается......и сквозь слёзы выкрикивает....Динамо....Лига Чемпионов......
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    Gotlib
    1436015830
    Пока в команде работают Черчес с Аджоем ЛЧ Динамо не светит!!
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    zeni
    1436016695
    да с Черчесом Динамо ни чего не СВЕТИТ!!
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    l1l1
    1436016961
    Динамо такое динамо зачем вообще играли в том сезоне сезон на прасно))) дно
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    NeiSeS
    1436018353
    \"Мы сделали все, чтобы играть в Лиге Европы...\" при этом шли в зоне лч и боролись за чемпионство)) красавцы, не то слово)))
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    NeiSeS
    1436018605
    вообще, для финансиста уровнем чуть выше среднего нетрудно найти пути обхода ффп. в таких сырых и новых законах всегда легко найти лазейку, которую многие клубы находят без труда
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    salaga
    1436031089
    Настоящий россиянин: чем круче санкции, тем больше юмора.
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    ologreds
    1694997675
    numo434723
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