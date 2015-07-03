Бакка: «Моя цель – вернуть «Милан» туда, где он должен быть»

Новичок «Милана» Карлос Бакка рассказал о своих задачах в новой команде. По словам форварда, он надеется добиться здесь больших успехов.



«Очень рад своему переходу в этот большой клуб, один из лучших в мире. Дела у «Милана» в последнее время шли не очень хорошо, но у «россонери» есть отличный проект и мотивация. Не могу дождаться момента начать выступать в футболке клуба. Теперь у меня только одна цель – вернуть «Милан» на то место, где он и должен быть», – заявил форвард.



Напомним, что Карлос Бакка перешел в «Милан» несколько дней назад из «Севильи» в обмен на выплату 30 млн евро. В минувшем сезоне игрок забил 20 голов в 37 играх испанской Примеры.



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