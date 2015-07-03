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    • Бакка: «Моя цель – вернуть «Милан» туда, где он должен быть»

    Бакка: «Моя цель – вернуть «Милан» туда, где он должен быть»

    Новичок «Милана» Карлос Бакка рассказал о своих задачах в новой команде. По словам форварда, он надеется добиться здесь больших успехов.

    «Очень рад своему переходу в этот большой клуб, один из лучших в мире. Дела у «Милана» в последнее время шли не очень хорошо, но у «россонери» есть отличный проект и мотивация. Не могу дождаться момента начать выступать в футболке клуба. Теперь у меня только одна цель – вернуть «Милан» на то место, где он и должен быть», – заявил форвард.

    Напомним, что Карлос Бакка перешел в «Милан» несколько дней назад из «Севильи» в обмен на выплату 30 млн евро. В минувшем сезоне игрок забил 20 голов в 37 играх испанской Примеры.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 21:40
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    Комментарии (103)
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    sir_Alex
    1435991822
    Хорошая цель, удачи!
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    FRZZ
    1435993425
    Не думаешь, что это тебе не под силу?
    Ответить
    NEOn13
    1436001419
    Верни Великий Милан на первые места
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    nahan
    1436003253
    Рад за появление такого амбициозного игрока.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436008893
    Если бы с Иброй договорились, то о Бакка даже не подумали бы!
    Ответить
    Juventus21
    1436014364
    Бакка всех удивил. Променял ЛЧ на Милан, который сейчас не в лучшем состоянии.
    Ответить
    Супервайзер
    1436026656
    Вспоминается анекдот. Бал, посвященный 16 летию дочки мэра города. Приглашены все офицеры расквартированного в городе полка. Полковник строго-настрого приказал офицерам не ругаться, не напиваться и не драться. В зал, где проходит бал, вносят торт с 16 свечками. 17-ю ( на счастье в будущем году) вручают имениннице. Она : \" Папа, господа офицеры! Куда мне должно воткнуть 17-ю свечку?\" Полковник после напряженной тишины: \"Молчать, господа офицеры!\" Это бы посоветовал и Бакке.
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    Evgenii31
    1436227472
    правельно
    Ответить
    Rassell 63
    1436708154
    Удачи в достижении хорошей цели!!!Верю, что в этом сезоне МИЛАН все-таки оправиться от поражений и займет в серии А место для участия в ЛЧ!!!
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    ologreds
    1694997675
    numo434722
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