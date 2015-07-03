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    Дзюба: «Не думаю, что я пришел на место Кержакова»

    Новичок питерского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал сравнения с ветераном клуба Александром Кержаковым, который в это трансферное окно прекратил выступления за сине-бело-голубых.

    «С Саней мы не так близко общаемся. Это не моя история. Я пришел работать. Все его любят и уважают. Не думаю, что пришел на место Кержакова. Не было такого разговора. А Если болельщики захотят, они любой момент воспримут так, как им захочется», – заявил форвард.

    Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в статусе свободного агента. До этого игрок полгода выступал за «Ростов» на правах аренды.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 20:43
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    Комментарии (160)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Борисыч1
    1435976194
    А Дзюба умеет кержаковить?
    Ответить
    yanedo
    1435982120
    дзюба пришёл до первого трансферного окна
    Ответить
    Зенит это Халк
    1435984834
    Не нужен нам Дзюбиньо !
    Ответить
    vuomu
    1435985594
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma
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    red-white-power
    1435987332
    как раз таки на его вакантное место на лавочке ты и пришел, игрочишка
    Ответить
    МапС
    1435987457
    Балабол.
    Ответить
    magnum3000
    1435989264
    Докажи, что ты готов играть в основе топ клуба России!
    Ответить
    phantom-k
    1436000797
    еще одно дитя лимита... отмените его уже, пусть будет честная конкурентная борьба.
    Ответить
    nahan
    1436003114
    А видел ли он как Халк мячи рвет...
    Ответить
    ologreds
    1694997675
    numo434720
    Ответить
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