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    «Интер» арендовал Мартина Монтойю

    Миланский «Интер» официально объявил о новом трансфере. На этот раз «нерадзурри» пополнил защитник «Барселоны» Мартин Монтойя

    Сделка оформлена в виде арендного соглашения с возможностью дальнейшего выкупа прав на игрока. Отметим, что в минувшем сезоне Монтойя провел 8 матчей в испанской Примере.

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    Источник: ФК «Интер» Милан

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    03.07.2015 19:58
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Sadjon
    1435954665
    удачи тебе Мартин надеюсь у тебя все получится в Интере....
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    Romeo 777
    1435955163
    Что Милан, что Интер не плохо так усиливаются.
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    vane4ek
    1435955253
    И волки сыты и овцы целы !)
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    КиLLеr
    1435957054
    Отлично. Теперь осталось подписать пару игроков в линию атаки.
    Ответить
    Zen-Aky
    1435961269
    Удачи Мартин!Хорошо линия защиты укомплектована теперь нужны напы.
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    Cool-Kurt Angle
    1435990590
    как же мне не нравится,что этим \"звездным\"воспитанникам Барселоны столько внимания уделяют на деле все они Кросс,который в Волге и Селтике бегал
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    Silva11
    1436000357
    лучшее решение Монтойи за всю жизнь!
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    nahan
    1436003033
    Ожидался уход Монтойи, но только почему-то аренда.
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    Juventus21
    1436017862
    Укомплектовали защиту нерадзурри. Если возьмут Йоветича, то могут замахнуться на высокие места, закрепят за собой 5-6 место
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    ologreds
    1694997675
    numo434718
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