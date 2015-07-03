«Интер» арендовал Мартина Монтойю

Миланский «Интер» официально объявил о новом трансфере. На этот раз «нерадзурри» пополнил защитник «Барселоны» Мартин Монтойя



Сделка оформлена в виде арендного соглашения с возможностью дальнейшего выкупа прав на игрока. Отметим, что в минувшем сезоне Монтойя провел 8 матчей в испанской Примере.



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