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    «Уфа» и Степанец расторгли контракт

    «Уфа приняла решение расторгнуть контракт с защитником Павлом Степанцом, сообщает официальный сайт клуба. Команда поблагодарила игрока за совместную работу и пожелала дальнейших карьерных успехов. Отмечается, что прекращение сотрудничества является позицией обеих сторон.

    В минувшем сезоне РФПЛ Павел Степанец сыграл 10 матчей и получил одну красную карточку. За «Уфу» игрок выступал с 2013-го года.


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    Источник: ФК «Уфа»

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    03.07.2015 19:15
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    Комментарии (6)
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    mat73
    1435941095
    А конкретнее?
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    mat73
    1435941856
    Даже на оффсайте Уфы нет конкретной информации,,,
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    uzeruu
    1435942555
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
    Ответить
    Evgenii31
    1435948906
    кто это
    Ответить
    Zenit-84
    1435950786
    Прощай, Паша!
    Ответить
    ologreds
    1694997675
    numo434715
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