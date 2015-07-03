«Уфа» и Степанец расторгли контракт

«Уфа приняла решение расторгнуть контракт с защитником Павлом Степанцом, сообщает официальный сайт клуба. Команда поблагодарила игрока за совместную работу и пожелала дальнейших карьерных успехов. Отмечается, что прекращение сотрудничества является позицией обеих сторон.

В минувшем сезоне РФПЛ Павел Степанец сыграл 10 матчей и получил одну красную карточку. За «Уфу» игрок выступал с 2013-го года.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!