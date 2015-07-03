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    Каборе не желает оставаться в «Кубани»

    Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе отсутствует в расположении команды, проводящей свой второй предсезонный сбор. Футболист считает, что краснодарцам не под силу бороться за высокие места и желает сменить клубную прописку.

    Ранее собщалось, что Каборе усиленно интересуется махачкалинский «Анжи», есть также интерес со стороны «Спартака» и «Локомотива».В минувшем сезоне Каборе был практически незаменимым игроком своей команды и принял участие в 26 матчах чемпионата.

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    Источник: Sportbox.ru

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    03.07.2015 18:14
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    Комментарии (24)
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    uzeruu
    1435942709
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
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    Антоний Веспасианов
    1435942874
    \"краснодарцам не под силу бороться за высокие места и желает сменить клубную прописку.\" \"ранее собщалось, что Каборе усиленно интересуется махачкалинский \"Анжи\", есть также интерес со стороны \"Спартака\" и \"Локомотива\"\" Вроде уже третий год в РПЛ, а так и не понял кто есть кто в нашем футболе.
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    DRDR_SaSa
    1435944193
    Есть такое слово - контракт. Не нравится? До конца контракта с метлой у стадиона гуляй.
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    Zeychba
    1435947042
    Ожидаемо. Не хотелось бы его терять, но в данном случае, имхо, не стоит упираться рогом, как баранам, лучше продать за достойные деньги и разойтись по-хорошему. Он реально игрок высокого уровня и его амбиции в данной ситуации не завышены.
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    Suomi 23
    1435951796
    Каборе был (и пока и есть) одним из самых ценных игроков Кубани. Фактически на нём вся полузащита держалась. Даже уход Попова и Беленова так не развалит эту команду.
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    uzeruu
    1435953758
    Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон.!Вот сами почитайте-- http://maximm.gu.ma
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    Болельщик_123
    1435954795
    не хочет - продать, играть-то при таком раскладе не будет, а жаль... для легов деньги - тоже не мало значут
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    nahan
    1436000377
    Даже фамилия компанейская, что скучно стало ему...
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    Ganymed1
    1436024387
    Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе сегодня возвращается в клуб после отпуска и будет готовиться к предстоящему сезону в составе краснодарской команды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко, возглавляющий краевую федерацию футбола. «Сегодня Каборе прибудет в расположение «Кубани» и начнет тренировки. К новому сезону он будет готовиться в составе клуба», – сказал Перонко. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы «Спартак», «Локомотив» и «Анжи».
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    ologreds
    1694997675
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