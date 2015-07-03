Каборе не желает оставаться в «Кубани»

Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе отсутствует в расположении команды, проводящей свой второй предсезонный сбор. Футболист считает, что краснодарцам не под силу бороться за высокие места и желает сменить клубную прописку.
Ранее собщалось, что Каборе усиленно интересуется махачкалинский «Анжи», есть также интерес со стороны «Спартака» и «Локомотива».В минувшем сезоне Каборе был практически незаменимым игроком своей команды и принял участие в 26 матчах чемпионата.
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