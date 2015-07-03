«Крылья Советов» проявляют интерес к Кержакову

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков в интервью Sovsport.ru подтвердил интерес клуба к Александру Кержакову:



-Интерес к Александру есть, он хороший нападающий и своего последнего слова еще не сказал. Единственное, надо переговорить с самими футболистом, и узнать, как он видит ситуацию. Как все сложится не знаю.Мы дали задание селекционному отделу сегодня-завтра поговорить с Кержаковым.



Запись об интересе к Кержакову появилась также в официальном твиттере клуба, но позже клубный аккаунт опроверг информацию о переходе форварда.



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