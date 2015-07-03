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    «Крылья Советов» проявляют интерес к Кержакову

    Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков в интервью Sovsport.ru подтвердил интерес клуба к Александру Кержакову:

    -Интерес к Александру есть, он хороший нападающий и своего последнего слова еще не сказал. Единственное, надо переговорить с самими футболистом, и узнать, как он видит ситуацию. Как все сложится не знаю.Мы дали задание селекционному отделу сегодня-завтра поговорить с Кержаковым.

    Запись об интересе к Кержакову появилась также в официальном твиттере клуба, но позже клубный аккаунт опроверг информацию о переходе форварда.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2015 17:33
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    Комментарии (44)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    112910415
    1435943789
    не договориться им
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    Петр 1
    1435944370
    игрок отличный - заиграет в любом нашем клубе!
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    wingback
    1435949172
    Отличный вариант для обоих сторон! При адекватной оценке зп со стороны Кержакова...
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    Evgenii31
    1435949377
    я в шоке лучше карьеру завершить
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    sir_Alex
    1435950150
    4Б прям нарасхват!
    Ответить
    Dj-Sog
    1435956771
    Я думаю при желании Кержаков сможет себе выбрать клуб посерьезнее.
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    FRZZ
    1435995157
    Почему Спартак не проявляет интереса к Кержакову???
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    nahan
    1436000093
    Многие клубы РПЛ были бы рады видеть у себя Кержакова.
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    kuraj
    1436164402
    Было бы неплохо ждем...
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    ologreds
    1694997675
    numo434707
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