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    «Челси» арендует Фалькао

    «Челси» на своем официальном сайте объявил о переходе на правах аренды нападающего «Монако» Радамеля Фалькао. Колумбиец будет выступать за «аристократов» в течение следующего сезона.

    Прошедший сезон Фалькао также на правах аренды провел в «Манчестер Юнайтед», где в 26 матчах забил всего 4 гола, в основном выходя на замену. Манкунианцы имели право выкупить игрока, но тот не входил в планы голландского тренера команды Луи ван Гаала.

    Напротив, наставник «Челси» Жозе Моуриньо заявил, что знает как вернуть форварду былые кондиции и настоял на его переходе в свою команду.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 16:05
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    Комментарии (193)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Lionel Messi-10
    1435976992
    Ну поглядим за ним, новый сезон обещает быть очень интересным!
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    nahan
    1435980080
    Маур не хочет рисковать...
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    Sevastopol-www
    1435989267
    Новый вызов...
    Ответить
    alexov222
    1435994884
    фалькао получал в мю 285 000 фунтов в неделю? круто)) походу 85 мангалу отстегивал,иначе как это объяснить)
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    KaSog Kerket
    1436040552
    думаю заиграет,Моуринью чует,не зря попросил его аренды.
    Ответить
    sergio1976
    1436088265
    Навряд ли Моуриньо получится его оживить
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    azkan
    1436125792
    Нам нужен был нап, вот и взяли. Просто больше не кого было. Хорошо, что у Челси будет три напа. Вот только Реми это не понравится, снова выходить на замены и подменять Косту. А Фалкао нужно доказывать свою состоятельность. Будет интересно. Вот бы еще на подмену Сеску кого нить.. Оскар должен заиграть..
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    MarkN1007
    1436208833
    челси все сильнее
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    Damir312
    1436328384
    Мауриньо наверное поспорил с кем нибудь что Фалькао у него заиграет
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    ologreds
    1694997675
    numo434702
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