«Челси» арендует Фалькао

«Челси» на своем официальном сайте объявил о переходе на правах аренды нападающего «Монако» Радамеля Фалькао. Колумбиец будет выступать за «аристократов» в течение следующего сезона.



Прошедший сезон Фалькао также на правах аренды провел в «Манчестер Юнайтед», где в 26 матчах забил всего 4 гола, в основном выходя на замену. Манкунианцы имели право выкупить игрока, но тот не входил в планы голландского тренера команды Луи ван Гаала.



Напротив, наставник «Челси» Жозе Моуриньо заявил, что знает как вернуть форварду былые кондиции и настоял на его переходе в свою команду.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.