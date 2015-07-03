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    Гранат сыграет против «Люцерна»

    Московский «Спартак» продолжает готовиться к сезону в Швейцарии. Сегодня вечером москвичи проведут контрольный матч с местным «Люцерном».

    Накануне встречи главный тренер команды Дмитрий Аленичев запланировал одну тренировку, после чего состоится теоретическое занятие. Примет участие в матче и новичок команды защитник Владимир Гранат, который восстановившись после полученной травмы в среду приступил к занятиям в общей группы.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    03.07.2015 15:18
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
    1435926312
    Будем на него посмотреть. Хорошо бы наиграть связку Гранат-Боккетти.
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    Дикий мужчина
    1435928425
    Как, адекватный болельщик, поддержу Люцерн !
    Ответить
    ABir
    1435928539
    Удачи Спартаку и без травм!
    Ответить
    морозз
    1435930258
    Сегодня в 19:00 по местному времени (20:00 по Москве) начнется второй контрольный матч «Спартака» на сборе в Швейцарии. Игру с «Люцерном», которая пройдет на стадионе «Шпортплац Виссенхузе» (Шёц), мы планируем в прямом эфире показать на нашем официальном канале в YouTube.
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    brooks
    1435930919
    В первом контрольном матче межсезонья дублеры Спартака обыграли молодежный состав «Локомотива» — 2:0.
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    Voronzov
    1435934349
    посмотрим.
    Ответить
    Zivs
    1435934902
    Дебют Граната. Удачи!
    Ответить
    112910415
    1435943352
    и это радует
    Ответить
    Evgenii31
    1435960785
    ураааааааааааааааа
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    ologreds
    1694997677
    numo434699
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