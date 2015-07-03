Гранат сыграет против «Люцерна»

Московский «Спартак» продолжает готовиться к сезону в Швейцарии. Сегодня вечером москвичи проведут контрольный матч с местным «Люцерном».



Накануне встречи главный тренер команды Дмитрий Аленичев запланировал одну тренировку, после чего состоится теоретическое занятие. Примет участие в матче и новичок команды защитник Владимир Гранат, который восстановившись после полученной травмы в среду приступил к занятиям в общей группы.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.